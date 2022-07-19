«دبي التجاري» يرتب قرضاً مشتركاً بـ 530 مليون درهم لـ «جلف داتا هب»

المصدر: دبي - البيان

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قام بنك دبي التجاري بترتيب وهيكلة وإبرام قرض مشترك بقيمة 530 مليون درهم لصالح شركة جلف داتا هب (GDH)، حيث سيتم استخدام التمويل لتطوير مركز البيانات الجديد للشركة بسعة 12 ميجاوات في منطقة آيكاد بإمارة أبوظبي. وتعكس هذه الصفقة قدرة بنك دبي التجاري التنافسية على تمويل مشاريع مهمة من هذا النوع، والتي تساهم في دعم طموحات الدولة.

وقد قام بنك دبي التجاري بدور منظم الإصدار الرئيسي ومدير اكتتاب التسهيلات. وقد شارك في القرض كل من بنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الإمارات للتنمية وبنك الخليج الدولي.

تعليقاً على هذا القرض المشترك، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يسعدنا أن نعلن عن إغلاق هذه الصفقة التاريخية التي تؤكد العلاقة الوثيقة بين بنك دبي التجاري وشركة جلف داتا هب، بالإضافة إلى شراكتنا القوية مع البنوك المحلية والإقليمية الأخرى. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من قصة النجاح الإماراتية هذه، حيث تعمل شركة جلف داتا هب في قطاع حيوي ومهم للنمو في المستقبل. علاوة على ذلك، فإن قيادة صفقة ناجحة أخرى هي دليل راسخ على القدرات القوية التي يمتلكها بنك دبي التجاري والتزامه المستمر بدعم طموحات عملائه».

من جهته قال طارق الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة جلف داتا هب: «بصفتنا واحداً من مطوري مراكز البيانات في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا في مرحلة توسع كبيرة ناجمة عن ارتفاع الطلب في سوق مراكز البيانات. وتأتي شراكتنا مع بنك دبي التجاري لدعم خططنا التوسعية ومخططاتنا الاستراتيجية والمستقبلية. ونحن إذ نتقدم بالشكر إلى بنك دبي التجاري على ثقته العميقة، نقدر سرعته في تلبية احتياجاتنا في رحلتنا الناجحة».

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