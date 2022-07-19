إطلاق Veppy.com أول شركة ناشئة في سوق التجارة السريعة في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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دعا موقع Veppy.com، وهو أول شركة ناشئة في سوق التجارة السريعة (التجارة السريعة) في الإمارات العربية المتحدة، الموردين والبائعين لتسجيل شركاتهم وإدراج منتجاتهم عبر شبكة الإنترنت قبل إطلاقها تجارياً في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، حيث من المتوقع أن يبدأ المستهلكون في شراء المنتجات عبر الإنترنت، وذلك للتسليم السريع.

ويسعى الموقع جاهداً للحصول على تجربة تسوق مخصصة للغاية من خلال اقتراح المنتجات ذات الصلة والتوصية بالمنتجات بناءً على رغبة المتسوق.

ويمكن لتجار الجملة والموردين وتجار التجزئة لـ 14 فئة من منتجات الرجال، ومنتجات النساء، ومنتجات الأطفال، ومنتجات العناية الشخصية، والعطور، ومستحضرات التجميل، تسجيل منتجاتهم، وتحميل وحدات حفظ المخزون عبر الإنترنت على موقع Veppy.com للترويج لها للفت انتباه المستهلكين.

وتوقعت أحدث التقديرات الصادرة عن فيزا ميدل إيست أن يبلغ إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك جميع الفئات، 48.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

وبناءً على سلوك المستهلك المتغير الذي يهيمن عليه اتجاه التسوق في اللحظة الأخيرة، من المتوقع أن ينمو سوق التجارة السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 9 مليارات دولار أمريكي في عام 2020 إلى 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، وفقاً لـ Statista.com مزود معلومات السوق العالمية. على الصعيد العالمي، من المتوقع أن ينمو سوق التجارة السريعة لتسليم المواد الغذائية والبقالة إلى 72 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقاً لتقرير صادر عن مجلة فوربس.

وقال مصطفى بنبوك، مؤسس ورئيس مجلس إدارة موقع Veppy.com: «يوفر موقع Veppy.com فرصة ذهبية للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك كبار الموردين للتسجيل معنا وإدراج منتجاتهم ضمن هذه الفئات المحددة، حتى يتمكن المستهلكون من شرائها من خلال موقع Veppy.com الذي يمنح تجار الجملة وتجار التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة لتنمية أعمالهم من خلالنا، كما يوفر للمستهلكين خياراً أوسع للتسوق عبر الإنترنت مع خدمات ذات قيمة مضافة».

وأضاف إن «من أحد العوامل الرئيسية التي تميزنا في مجال الأعمال هو أسرع توصيل ممكن للمنتجات إلى عتبة باب المستهلك في أقصر وقت ممكن. نحن نقوم بتجميع موارد النقل والخدمات اللوجستية لضمان أسرع تعبئة وتسليم للبضائع، وهذا من شأنه تغيير أعمال التجارة الإلكترونية بالكامل في الإمارات العربية المتحدة وربما في الشرق الأوسط عندما نوسع نطاق أعمالنا».

وتابع: «على الرغم من أن الشركة الناشئة ستلبي احتياجات جميع الموردين، إلا أنها ستركز في البداية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة - أكبر صاحب عمل يمثل أكثر من 80 في المائة من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة. سيساعد موقع Veppy.com الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحهم فرص عمل من خلال سوقنا».

والتجارة السريعة هي أسرع قطاعات التسوق عبر الإنترنت أو التجارة الإلكترونية نمواً، والتي تقدم المنتجات للعملاء في أقصر وقت ممكن للتسليم يتراوح من 30 دقيقة إلى 3 ساعات اعتماداً على مسافة التسليم. ينمو العمل بسرعة بسبب تغير سلوك المستهلك وتفضيل الشراء في اللحظة الأخيرة، خصوصاً من قبل الأزواج الشباب المتنقلين والمتخصصين وفئة رواد الأعمال عالية المستوى.

وصرح عماد أخضر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع Veppy.com: «البائعون لدينا هم قلب وروح سوقنا ونحن ملتزمون بمساعدتهم على الازدهار في كل خطوة من رحلتهم. كان التسليم في الوقت المناسب أكبر مشكلة في قطاع التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. يشكو المستهلك الأكبر في التسوق عبر الإنترنت هو التأخير في التسليم وتجهيز المنتجات - غالباً ما يتلقى المستهلكون منتجات شخص آخر بدلاً من طلبه. تتضمن نقاط البيع الفريدة الخاصة بـ موقع Veppy.com أسرع تسليم للمنتج المناسب للعميل المناسب، مما سيساعدنا على النمو».

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