دبي فستيفال سيتي مول يقدم عرض «تخيّل» لموسم الصيف وفرصة لربح 20 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل دبي فستيفال سيتي مول التابع للفطيم مولز بمفاجآت صيف دبي هذا العام من اليوم وحتى 4 سبتمبر، من خلال إطلاق مجموعةٍ مميزة من النشاطات التي تناسب جميع الأعمار وتشمل العروض الترفيهية المباشرة وفرص الفوز بهدايا رائعة، إلى جانب عرض «تخيّل» المذهل.

ألعاب ومسابقات «تخيّل»

يقدم دبي فستيفال سيتي مول للزوار من جميع الأعمار تجربة لعب غامرة تنقسم إلى مجموعة من المساحات ويمثّل كلٌّ منها جانباً من عرض «تخيّل». وتُقام اللعبة في الطابق الأرضي للمول وتتيح مساحاتها الاستمتاع بمجموعةٍ من التجارب المميزة الترفيهية والتعليمية. كما يقيم المول مجموعة من العروض الترفيهية الجوّالة، التي تضمن للمتسوقين الاستمتاع بالرقص والغناء والتقاط أجمل الصور لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقدم دبي فستيفال سيتي مول عرض «تخيّل» الأضخم من نوعه ابتداءً من اليوم حتى 4 سبتمبر، ليمنح زوّاره فرصةً مميزة لحضور العرض المذهل والتقاط الصور أمام أضوائه المبهرة. كما يقدم المول للزوّار فرصة الفوز بقسائم هدايا بقيمة 500 درهم إماراتي لإنفاقها في جميع متاجره عند نشر صورهم في دبي فستيفال سيتي مول على إنستجرام مع الإشارة إلى صفحة dubaifestivalcitymall@، وسيتمّ اختيار فائز واحد كل أسبوع طوال فترة مفاجآت صيف دبي.

قبة الاحتفالات

يحظى زوار دبي فستيفال سيتي مول بفرصٍ أكبر للفوز طوال فترة مفاجآت صيف دبي، التي تستمرّ من اليوم وحتى 4 سبتمبر، وتتيح للمتسوقين فرصة المشاركة في تحدي قبة الاحتفالات عند إنفاق 300 درهم إماراتي في المول. ويتضمن التحدي دخول القبة لجمع أكبر عدد ممكن من التذاكر المتطايرة في 60 ثانية والفوز ببطاقة هدايا فستيفال سيتي بقيمة تصل إلى 20.000 درهم إماراتي كل أسبوع.

ويضمن دبي فستيفال سيتي مول لزوّاره هذا الصيف تجارب رائعة مليئة بالمتعة والجوائز المميزة.

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