3.7 مليارات درهم تداولات الفرنسيين في الأسهم الإماراتية خلال 5 سنوات

المصدر: وام

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عزز المستثمرون الفرنسيون استثماراتهم في أسواق المال المحلية طوال السنوات الماضية في ظل العلاقات المتنامية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي امتدت لتشمل كافة النواحي والمجالات، بما فيها أسواق الأسهم.

ووفقا رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها من سوقي دبي وأبوظبي، وصلت قيم تداولات الفرنسيين (بيعاً وشراءً) في الأسواق المحلية لنحو 3.7 مليار درهم بعد التداول علي قرابة 981 مليون سهم خلال الفترة من 2017 وحتي النصف الأول من العام الجاري 2022.

وزاد عدد المستثمرين الفرنسيين في الأسواق المحلية ل 4499 مستثمرا موزعين بواقع 3848 في سوق دبي المالي، و651 في سوق أبوظبي للأوراق المالية يشملون 606 من الافراد و45 ً من المؤسسات.

سوق أبوظبي.

وتفصيلا، ناهزت قيم تداولات الفرنسيين (بيعاً وشراءً) في سوق أبوظبي حاجز مليار درهم بتداول 201.7 مليون سهم وذلك خلال الفترة من 2017 وحتي النصف الأول من العام الجاري 2022.

وتوزعت قيم تداولات الفرنسيين (بيعاً وشراءً) في سوق أبوظبي بواقع 77.5 مليون درهم بتداول 36.2 مليون سهم في 2017، ونحو 45.9 مليون درهم بتداول 10.77 مليون سهم في 2018، و156.26 مليون درهم بتداول 45.19 مليون سهم في 2019 و110.03 مليون درهم بتداول 20.9 مليون سهم في 2020 و 373.8 مليون درهم بتداول 54.18 مليون سهم في 2021، وصولا إلي 236.2 مليون درهم بتداول 34.5 مليون سهم في النصف الأول من العام الجاري.

سوق دبي

بينما في سوق دبي المالي، وصلت قيم تداولات الفرنسيين (بيعاً وشراءً) لنحو 2.67 مليار درهم بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 2.24 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 430.1 مليون درهم بصافي استثمار 1.81 مليار درهم كمحصلة شراء وذلك خلال الفترة من 2017 وحتى النصف الأول من العام الجاري 2022.

وتداول الفرنسيين على أكثر من 779 مليون سهم في سوق دبي المالي خلال الفترة من 2017 وحتى النصف الأول من العام الجاري 2022، بعد تحقيقهم مشتريات لنحو 582.1 مليون سهم مقابل مبيعات لنحو 196.9 مليون سهم بصافي استثمار 385.2 مليون سهم كمحصلة شراء.

ووصلت مشتريات الفرنسيين في سوق دبي المالي لنحو 70.9 مليون درهم على عدد 83.1 مليون سهم في عام 2017، و26.87 مليون درهم موزعة على 17.5 مليون سهم في 2018، و68.2 مليون درهم موزعة على 41.5 مليون سهم في 2019، و29.7 مليون درهم موزعة 12.7 مليون سهم في 2020.

وارتفعت مشتريات الفرنسيين في سوق دبي المالي بنحو ملحوظ خلال العام الماضي 2021 وحتى النصف الأول من العام الجاري لتتجاوز 2.03 مليار درهم موزعة على 439.4 مليون سهم.

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