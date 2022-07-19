أيقونة معمارية جديدة لـ «إعمار»

المصدر: دبي – بشار باغ

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أطلقت شركة إعمار العقارية، برج «مارينا شورز» الجديد، في مرسى دبي، ومن المقرر اكتمال بناء المشروع، وتسليمه للمستثمرين بحلول شهر ديسمبر 2026، ويضم البرج 52 طابقاً، بـ 437 شقة، تشمل 180 شقة غرفة وصالة، و172 شقة غرفتين وصالة، و62 شقة ثلاث غرفة وصالة، بالإضافة إلى 62 شقة بأربع غرف وصالة، وشقة «بنتهاوس» بخمس غرف.

وتتراوح أسعار الشقق ذات غرفة وصالة، من 745 لغاية 878 قدم مربعة، بأسعار تبدأ من 1.5 مليون، لغاية 1.9 مليون درهم، أما شقق الغرفتين وصالة، فتبدأ مساحاتها من 1113 قدماً مربعة، حتى 1224 قدماً مربعة، بأسعار من 2.56 مليون، لغاية 3.41 ملايين درهم، فيما تتراوح مساحات الشقق ذات 3 غرفة وصالة، من 1541 قدماً مربعة، لغاية 1848 قدماً مربعة، بأسعار تبدأ من 3.35 ملايين درهم، لغاية 4.73 ملايين درهم، ويضم البرج شققاً بـ 4 غرفة وصالة، بمساحات تتراوح بين 2410 أقدام مربعة، لغاية 2748 قدماً مربعة، وأسعار تبدأ من 6.82 ملايين درهم، لغاية 8 ملايين درهم، أما شقة الـ «بنتهاوس» الوحيدة في برج «مارينا شورز»، فتبلغ مساحتها 8161 قدماً مربعة، ويصل سعرها إلى 20.58 مليون درهم.

ووفقاً لجدول دفعات المشروع، يتم تسديد 80 % من قيمة الوحدة السكنية على 9 دفعات، خلال مرحلة الإنشاءات، على أن يتم سداد الـ 20 % المتبقية، عند انتهاء البناء بالكامل في ديسمبر 2026.

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