«سويفل» تتوقع إقبالاً أكبر على حافلاتها

المصدر: (دبي ـ رويترز)

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قال يوسف سالم الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة سويفل إن ارتفاع النفط ساعد الشركة التي تتخذ من دبي مقراً على جذب المزيد من العملاء إذ يترك الناس في الأسواق الأكبر حجماً التي تعمل بها الشركة مثل مصر وباكستان سيارتهم ويركبون الحافلات.

وخفضت الشركة المدرجة على مؤشر ناسداك الأمريكي التكاليف وجمدت بعض مشروعات التوسع في إطار سعيها للوصول إلى الربحية العام المقبل لإرضاء المستثمرين في أعقاب ارتفاع التضخم وزيادة الفائدة.

وقال سالم «بالنسبة لنا هناك تأثيران مهمان لارتفاع أسعار النفط والتضخم. أحدهما إيجابي للغاية، والأخر يمثل تحدياً كبيراً من منظور أسواق رأس المال». وأضاف إن الحجوزات ارتفعت 40 % على أساس سنوي في الربع الأول إذ يصف العملاء سياراتهم ويستخدمون حافلات سويفل.

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