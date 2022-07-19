«دي-لابس» تكشف عن أحدث اتجاهات الشركات في «ميتافيرس»

المصدر: دبي - البيان

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أكد علي سجواني، المدير التنفيذي لمشروع «دي-لابس» والمدير العام للعمليات في شركة داماك العقارية، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، أن الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) توفر فرصةً ذهبية للمؤسسات التي تتطلع إلى استعادة السيطرة على علاماتها التجارية والارتقاء بها وبناء الثقة في مجتمعاتها الافتراضية عبر الإنترنت.

وغالباً ما تتخذ الرموز الفريدة، التي تمكّن المستخدمين الرقميين من الاستثمار عبر تقنية التعاملات الرقمية «البلوك تشين» شكل أعمال فنية فريدة من نوعها، وتوفر ملكية حصرية للمشترين.

في هذا السياق، بلغ حجم تداول الرموز غير القابلة للاستبدال 17.6 مليار دولار عام 2021، حيث حقق البائعون أرباحاً قدرها 5.4 مليارات دولار أمريكي بزيادة قدرها 21,000% عن عام 2020، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن موقع (Nonfungible.com).

وقال سجواني: «ألاحظ في الآونة الأخيرة اتجاهاً جديداً يلوح في الأفق، حيث بدأت العلامات التجارية بالتفكير خارج الصندوق، وباتت تدرك أن الرموز غير القابلة للاستبدال يمكن أن تساعد على إنشاء مجتمعات رقمية، حيث تساعد هذه الرموز المميزة الشركات على اختلاف أنشطتها وحجمها على بناء مجتمعات افتراضية مبنية على الثقة بالعلامة التجارية، وهو ما يشجع على الاستثمار في الإصدارات المحدودة، بما في ذلك صور المنتجات والمقتنيات».

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