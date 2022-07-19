صعود قوي للأسهم المحلية.. والسيولة 1.3 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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صعدت أسواق الأسهم المحلية، أمس، بدعم ارتفاع جماعي للقطاعات القيادية، وسط ترقب المستثمرين إعلان إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية، حيث صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.3% بدعم صعود العقار والاستثمار والنقل، كما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1% ليغلق عند 9199 نقطة.

واستقطب سهم «تعاونية الاتحاد» نحو 16 مليون درهم في أول يوم للتداول، حيث أغلق عند 3.56 دراهم متراجعاً بنسبة 8.7% عن سعر الافتتاح المحدد. وتم إدراج وتداول أسهم «تعاونية الاتحاد» في سوق دبي المالي، كأولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الدولة التي تُقدم على هذه الخطوة ضمن قطاع الاستهلاكية والكمالية، وتم تحديد سعر الافتتاح عند 3.90 دراهم،

السيولة

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.3 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم بأبوظبي و 209 ملايين درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 210 ملايين سهم، موزعة بواقع نحو 82 مليون سهم في دبي ونحو 128 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 12825 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.3% ليغلق عند 3171 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع العقار 2.5% مع ارتفاع «ديار» 0.6% و«إعمار العقارية» 2.7% و«إعمار للتطوير» 2.2%، بينما تراجع «الاتحاد العقارية» 0.4%، وصعد قطاع الاستثمار 1.5% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.3% و «شعاع كابيتال» 1.2%، بينما استقر «سوق دبي المالي» عند إغلاقه السابق، كما صعد قطاع النقل 1.8% بصعود «العربية للطيران» 2.5% و«أرامكس» 0.8%، واستقر «الخليج للملاحة» دون تغير يذكر، كما صعدت أسهم قطاع الخدمات 1.4 %.

وتراجع قطاع البنوك 0.6% مع نزول «الإمارات دبي الوطني» 0.8% و«دبي الإسلامي» 0.7%، كما تراجعت أسهم السلع 2% والاتصالات 1.2% والتأمين 0.9% والمرافق العامة 1%، كما تراجع «ديوا» 1%، واستقر «تيكوم» عند إغلاقه السابق.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 75 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بنحو 20 مليون درهم، ثم «ديوا» بنحو 19 مليون درهم، فيما كان سهم «الوطنية للتأمينات العامة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1% ليغلق عند 9199 نقطة وفي قطاع العقار تراجع «الدار» 1%، بينما صعد «رأس الخيمة العقارية» 1.5%. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «أبوظبي الإسلامي» 0.7% و«أبوظبي التجاري» 0.4% و«أبوظبي الأول» 0.3% و«العالمية القابضة» 0.3%، و استقر «بروج» عند إغلاقه السابق، وفي قطاع الطاقة صعد «أدنوك للحفر» 2.8%.

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