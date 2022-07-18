«جلف كرافت» تستعد لإطلاق اليخت «ماجستي 120» في أوروبا

المصدر: دبي- البيان

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تستعد شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت والقوارب، لعرض يختها «ماجستي 120» خلال مهرجان كان لليخوت 2022، لتتوج أول إطلاق لهذا اليخت الرائد في القارة الأوروبية.

وتعتبر يخوت «ماجستي» علامة رائدة لشركة «جلف كرافت» التي تحتفل هذا العام بمرور 40 عاماً على تأسيسها، وتضم هذه العلامة أكبر يخت في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة «ماجستي 175»، والذي يعزز مكانة الشركة عالمياً في تصنيع يخوت السوبر من الألياف الزجاجية المركبة.

بطول يبلغ 37 متراً، حرصت الشركة على تصنيع يخت «ماجستي 120» من مواد متطورة وخفيفة الوزن على غرار ألياف الكربون ومادة استير الفينيل. كما تولى فريق التصميم الداخلي للشركة مهمة وضع هندسته البحرية وتصميمه الخارجي، في حين قام استديو التصميم الإيطالي «كريستيانو جاتو» بوضع التصميم الداخلي لليخت. ويضمن هذا اليخت تلبية تطلعات أنماط الحياة الفريدة لعشاق الإبحار في اليخوت، حيث يضم مقصورة منفصلة للقبطان ومقصورة مخصصة لكبار الشخصيات على السطح السفلي، إضافة إلى فسحة عائلية. ويضم اليخت أيضاً تيراساً واسعاً، بمساحة أكبر بنسبة 30% مقارنة مع اليخوت الأخرى من فئته.

ومع غاطس يزيد على ست أقدام بقليل (ما يعادل المترين)، يعتبر «ماجستي 120» مثالياً للتنقل في الشواطئ الضحلة مع محركين قويين بقوة 2500 حصان، ليوفر بذلك أداءً فائقاً وتوازناً وقدرة عالية على المناورة لتلبية أذواق عشاق الحياة البحرية.

وستعرض «جلف كرافت» أيضاً خلال مهرجان كان لليخوت اليخت «ماجستي 100» وهو أحد أشهر طرازاتها بفضل تصميمه المبتكر ومظهره الجذاب. ومع تصاميم داخلية وخارجية أنيقة وهندسة بحرية متقدمة والتصاميم التي أبدعها فريق التصميم الداخلي لشركة «جلف كرافت»، ينفرد هذا اليخت الذي يبلغ طوله 31.7 متراً بمزايا عديدة تضم فسحة سماوية خارجية متميزة وديكورات داخلية أنيقة، ومناطق واسعة للاسترخاء في الهواء الطلق بما يجعله خياراً مثالياً لملاك اليخوت الجدد، وللبحارة وعشاق مغامرات الإبحار.

وفي هذا السياق، قال محمد الشعالي، رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت»: «تزامناً مع احتفالنا بمرور 40 عاماً على تأسيس شركة «جلف كرافت»، نتطلع قدماً للمشاركة في مهرجان كان لليخوت هذا العام الذي بات فعالية بارزة في قطاع اليخوت والقوارب العالمي. ومع عرض «ماجستي 120» الأول في القارة الأوروبية، نواصل توسيع حضورنا في أوروبا وتعريف عملائنا فيها بمجموعة يخوتنا الرائدة المصنوعة من الألياف الزجاجية المركبة».

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