«مفاجآت صيف دبي» تقدم فرصاً لربح جوائز قيمة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت الدورة الخامسة والعشرون لمفاجآت صيف دبي عن تقديم فرص أمام السكان والزوار لربح العديد من الجوائز والسحوبات القيمة.

وتتيح «سحوبات مرسيدس الكبرى»، التي تقام بشكل متتالي الفرصة لربح سيارة «مرسيدس-بنز A 200» موديل 2022 ومبلغ 25000 درهم نقداً، حيث تعد هذه السحوبات واحدة من العديد من الفعاليات والعروض الترويجية المشوقة التي تقام في إطار الاحتفال باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي.

ويمكن الدخول في السحب الذي يستمر حتى 25 سبتمبر المقبل عند شراء قسيمة بقيمة 150 درهماً من محطات مختارة لـ«إينوك» و«إيبكو» ومتاجر «زووم» وعدد من مراكز التسوق وكذلك عبر الموقع الإلكتروني www.idealz.com.. فيما سيتم إجراء السحوبات على الهواء مباشرة في مراكز تسوق مختارة وإعلان أسماء الفائزين.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «يسعدنا أن نحتفل هذا العام باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي والذي نقدم من خلاله جوائز قيمة ومميزة لعملائنا في فترة الصيف، إذ تلتزم مجموعة اينوك بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومفاجآت صيف دبي والتي تمكنت من إعطاء قطاع التجزئة والسياحة زخماً أكبر في المنطقة، ومن خلال هذه الشراكة، تسعى المجموعة إلى المساهمة في تحقيق النمو في قطاع السياحة والتجزئة في مدينة دبي، بالإضافة إلى مكافأة عملائها على دعمهم المستمر».

من جانبه أكد أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن مفاجآت صيف دبي قامت بدور مهم في دعم وتطوير قطاعي التجزئة والترفيه في دبي على مدار السنوات الـ 25 الماضية إلى جانب مساهمتها في تعزيز مكانة المدينة كواحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم.

وأضاف: «احتفالاً باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، قمنا بالتعاون مع شركائنا بإعداد برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة والعروض الترويجية، والسحوبات، والجوائز لإثراء تجارب سكان وزوار دبي خلال موسم الصيف».

وأعرب الخاجة عن سعادته بالشراكة مع كل «آي ديلز» و«اينوك» لتقديم سحوبات «مرسيدس» الكبرى التي تتيح للجمهور فرصة ربح جوائز مميزة خلال فصل الصيف إلى جانب المساهمة في تطور قطاع التجزئة، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

من جهته عبر جاد توبيلي الموُسس والرئيس التنفيذي في «آي ديلز» عن الفخر بالتعاون مع كل من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«اينوك» للاحتفال بمرور 25 عاماً على بدء مفاجآت صيف دبي، لافتاً إلى سعي المؤسسة دوماً لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للمهرجانات والعروض الترويجية على مدار العام، وتعود سحوبات مرسيدس الكبرى هذا العام لتمنح جوائز رائعة لسكان وزوار مدينة دبي.

وأعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لمفاجآت صيف دبي - برنامجاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات والعروض في جميع أنحاء المدينة حتى الرابع من سبتمبر المقبل.

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