بنك الفجيرة الوطني يطلق النسخة الثانية من مسابقة «الفنون»

المصدر: الفجيرة ــ البيان

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أطلق بنك الفجيرة الوطني، النسخة الثانية لـ «مسابقة الفنون من بنك الفجيرة الوطني لعام 2022» تحت شعار «كل شي يبدأ معي»، والتي تتيح فرصة المشاركة لجميع الفنانين من عمر 18 فما فوق من سكان دولة الإمارات.

ويسلط شعار المسابقة الضوء على الأثر الإيجابي للتعاون بين الأفراد، ما يسهم في تبني ممارسات تعزز الجهود الرامية لحماية كوكب الأرض، حيث يمكن للفنانين تقديم أعمالهم الفنية من مختلف الفئات والمجالات، مثل الرسومات واللوحات الفنية والأعمال الرقمية والشعر والمنحوتات، وغيرها، على أن تتمحور الأعمال حصراً حول موضوع الاستدامة ودور جميع أفراد المجتمع في مواجهة ظاهرة التغير المناخي والحفاظ على البيئة.

مبادرة متميزة

ونجحت مسابقة الفنون من بنك الفجيرة الوطني بنسختها الأولى التي انطلقت العام الماضي باستقطاب نحو 200 مشاركة، في مبادرة متميزة تساهم في المشهد الفني المتنامي بدولة الإمارات وتعزز من ارتقائه.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «تندرج النسخة الثانية من مسابقة الفنون من بنك الفجيرة الوطني ضمن برنامجنا الخاص بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ما يعزز من جهودنا الرامية إلى دعم المجتمع الفني المتنامي في دولة الإمارات وتسليط الضوء على كيفية الحد من التأثير البيئي وتسيير العمليات بطرق مستدامة، وفي الوقت الذي شهدنا خلاله نجاح النسخة الأولى من العام الماضي، فإننا نتطلع إلى رؤية الأعمال الفنية المبتكرة التي سيجسد من خلالها الفنانون في دولة الإمارات موضوع الاستدامة».

دعم

وتحظى مسابقة هذا العام بدعمٍ من أبرز الشخصيات والجهات في المجتمع الفني على مستوى دولة الإمارات، وتضم لجنة التحكيم كلاً من باتريشيا ميلنز، الحاصلة على درجة الزمالة في الجمعية الملكية للفنون؛ وخليل عبد الواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة دبي للثقافة والفنون، ومارا فيريتي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لجاليري فيريتي للفن المعاصر، وأحمد الراشد، مؤسس ومدير شركة توك كيوريتد كرييتف إيفنتس، وسلافا نور، مؤسسة ومحررة لمجلة آرت أند لوسو.

وأشار بنك الفجيرة الوطني إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات يوم 30 أغسطس المقبل، حيث تتولى لجنة التحكيم دراسة الأعمال الفنية وتقييمها وفق معايير فنية محددة مسبقاً لاختيار الأعمال العشرة الأفضل التي ستحظى بفرصة عرضها في نادي كابيتال كلوب في مركز دبي المالي العالمي يوم 22 سبتمبر المقبل، حيث سيتم الإعلان عن الفنانين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في اليوم ذاته.

ويحصل الفنانون الثلاثة الفائزون على جائزة نقدية وجلسة إشراف فني مباشرة ومتخصصة، كما ستُعرض الأعمال الفنية العشرة في المكاتب الرئيسية التابعة لبنك الفجيرة الوطني على مستوى دولة الإمارات في مرحلة لاحقة.

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