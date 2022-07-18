«آيديال ستاندرد» تتوسع في دبي بافتتاح مركز للتصميم

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «آيديال ستاندرد»، وهي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال توفير الحلول المبتكرة للحمّامات، مؤخراً عن افتتاح مركزها الجديد للتصميم والمواصفات، وذلك في منطقة سيتي ووك، مقابل برج خليفة الشهير في دبي.

ويقدم المركز الذي يمتد على مساحة 700 متر مربع، تجربة فريدة من الداخل والخارج على حد سواء لمختلف فئات زواره، حيث تسهم النوافذ في استقطابهم لاستكشاف المركز، والحصول على الإلهام من التصميمات الكثيرة التي يعرضها في أرجائه.

وكانت «آيديال ستاندرد» قد كلفت المصمم الإيطالي الشهير روبرتو بالومبا، مؤسس استوديو «بالومبا سارافيني أسوشياتي»، ورئيس التصميم في الشركة ذاتها، لتصميم المركز الجديد، ليكون بمثابة وجهة شاملة لجميع حلول الحمامات، إلى جانب تعزيزه بالمفاهيم الملهمة التي تعرض أحدث منتجات العلامة التجارية، وما توصلت إليه من ابتكارات عصرية في مختلف المجالات التي تعمل بها.

وقال فريدريك ترزنسكي، نائب الرئيس لشؤون التسويق والابتكار في «آيديال ستاندرد» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يطيب لنا أن نعرب عن سعادتنا الفائقة لافتتاح مركز التصميم والمواصفات الجديد في دبي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الطموحة التي تتطلع إلى جعل دبي الخيار الأمثل للناس في جميع أنحاء العالم. إن مركزنا الجديد يعدّ مساحة فريدة من نوعها، حيث يعرض أحدث التصميمات لمنتجاتنا، كما يلقي المزيد من الضوء على ابتكاراتنا، ويمثل مصدراً للإلهام، فضلاً عن كونه منصة مثالية للتدريب».

وأضاف ترزنسكي: «سيتم دعم منشآتنا الجديدة بفريق من ذوي الخبرة لتقديم النصائح والاستشارات العملية في مجالات تخطيط وتصميم الحمامات لأي مشروع، بدءاً من الفنادق الفخمة وحتى المكاتب والعقارات السكنية».

ويعمل المركز الجديد وفق نهج «سينغولار» الذي تتبعه «ايديال ستاندرد»، والذي يجسد فلسفتها للمواصفات، لاسيما وأنه يجمع بين معرفة الشركة العميقة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها لعملائها، إضافة إلى التصميم، وذلك من أجل تمكين العملاء للاختيار بسهولة من بين آلاف المنتجات، والتوصل إلى الحلول المناسبة لمساحاتهم.

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