«الشارقة الإسلامي» يطلق حملة بطاقة «سمايلز» المغطاة لهذا الصيف

المصدر: الشارقة – البيان

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أطلق مصرف الشارقة الإسلامي حملة بطاقة «سمايلز» المغطاة الجديدة في الأول من يوليو الجاري، وتستمر طوال الصيف حتى 31 أغسطس المقبل، حيث سيحصل العملاء من حاملي بطاقة «سمايلز» الذين ينفقون 2500 درهم دولياً على نقاط إضافية. وتأتي بطاقة «سمايلز» المغطاة مع برنامج مكافآت يمكّن المتعاملين من جمع النقاط على جميع مشترياتهم.

برنامج مكافآت متميز

وتوفر بطاقة «سمايلز» المغطاة برنامج مكافآت متميزاً وجديداً لعشاق ومحبي السفر ورجال الأعمال، يتيح لحامليها اكتساب نقاط مقابل كل درهم يتم إنفاقه محلياً ودولياً، واستبدالها برحلات مجانية على أكثر من 300 شركة طيران، وحجوزات فنادق في أكثر من 300 ألف فندق بالإضافة إلى الاسترداد النقدي واستخدامها للدخول إلى أكثر من 900 صالة كبار الشخصيات في المطارات.

اغتنام أكبر فوائد ممكنة وتقديم أرقى المنتجات والخدمات المصرفية

وقال نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الشارقة الإسلامي:نسعى دائماً إلى توفير قيمة إضافية لعملائنا وتقديم أرقى المنتجات والخدمات المصرفية التي تنسجم مع أنماط حياة العملاء، وتلبي احتياجاتهم، وتتيح لهم اغتنام أكبر الفوائد مقابل إنفاقهم اليومي. وتُعتبر بطاقة»سمايلز«من أفضل البطاقات، كونها مجانية مدى الحياة*، وغير مقيّدة بسقف محدد شهرياً أو سنوياً فيما يتعلّق باكتساب النقاط، فكلما أنفق العميل أكثر، كلما حصل على المزيد من نقاط سمايلز، بالإضافة إلى إمكانية شراء نقاط سمايلز عبر الإنترنت لاستكمال قيمة الاستبدال، مما يثري تجربة عملائنا.

من 1 يوليو إلى 31 أغسطس المقبل

وسيتم مع الحملة الجديدة التي بدأت في الأول من يوليو الجاري، احتساب المشتريات الدولية حتى 31 أغسطس المقبل، وفقاً لما يلي: سيحصل العميل على 5 نقاط «سمايلز» بدلاً من 3 عند استخدام بطاقة «سمايلز وورلد» دولياً، كما سيحصل العميل على 3 نقاط «سمايلز» بدلاً من نقطتين عند استخدام بطاقة «سمايلز تيتانيوم» دولياً.

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