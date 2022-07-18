شراكة بين غرفة عجمان و«دائرة الجمارك» لتوفير خدمات نمو الأعمال

المصدر: عجمان - البيان

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استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً من دائرة الميناء والجمارك في عجمان، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والشراكة واستعراض أحدث الخدمات الداعمة لنمو الأعمال في الإمارة.

حضر اللقاء من جانب غرفة عجمان عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، ومحمد المهيري مدير مركز الاتصال وإسعاد المتعاملين، ومريم النعيمي مسؤولة المكتب الإعلامي، ومن جانب دائرة الميناء والجمارك الشيخ سلطان النعيمي مدير إدارة تطوير الأعمال، وموزه الغفلي رئيس قسم الاتصال المؤسسي والتسويق، ومنى الأميري رئيس قسم علاقات المتعاملين والشركاء، وريم الجابر مشرف مركز إسعاد المتعاملين.

وقال عبدالله عبدالمحسن إن غرفة عجمان حريصة على تعزيز تعاونها المشترك مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بالشأن الاقتصادي بهدف تنمية الاقتصاد وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة تصب في استدامة ونمو أعضاء الغرفة من المنشآت، الأمر الذي يصب في تحقيق أهداف الغرفة الرامية إلى تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال واستشراف وصناعة مستقبل الأعمال وتنويع ممكنات التنافسية والريادة.

وأكد أهمية اللقاء ودوره في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على أهم الخدمات وأفضل الممارسات الموجهة لمجتمع الأعمال، مشيداً بجهود دائرة الميناء والجمارك ودورها في توفير خدمات متنوعة تدعم نمو اقتصاد الإمارة وتعزز تنافسيته وتضمن نمو أعمال منشآت القطاع الخاص.

من جانبه قدم الشيخ سلطان النعيمي نبذة حول مبادرة «Get to know us» والتي أطلقتها دائرة الميناء والجمارك لتعريف الجمهور والمتعاملين بخدمات الدائرة وجذب عدد أكبر من المستثمرين لإمارة عجمان بما يدعم اقتصاد الإمارة، عبر تقديم باقات خدمية ومميزات خاصة للمتعاملين تعزيزاً لرؤية وأهداف إمارة عجمان وضمان الانسجام والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين وأهداف الدائرة في التسويق المبتكر لخدماتها.

واستعرض وفد الدائرة مجموعة من الخدمات والتي تشمل القطاع الجمركي والقطاع البحري، وما توفره الدائرة من خدمات وامتيازات حول شحن البضائع.

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