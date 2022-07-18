21 ألف شركة تنضم إلى غرفة تجارة دبي بنمو80% في النصف الأول من 2022

المصدر: دبي - البيان

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كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، عن أداء قياسي خلال النصف الأول من العام 2022 فاق كل التوقعات وتمثل بانضمام أكثر من 21.000 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة بنمو بلغ 80% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021، حيث جاء ذلك ترجمة لتشكيل غرف دبي وإعادة الهيكلة على جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 308 آلاف شركة، مما يرسخ مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة في المنطقة والعالم، ودورها الريادي في تحفيز بيئة الأعمال وترسيخ شراكة القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لغرف دبي 2022-2024.

انعكاس إيجابي

وتشير معدلات النمو في عضوية الغرفة إلى النمو المستدام الذي تشهده عمليات الغرفة وانعكاسها الإيجابي على المشهد الاقتصادي لإمارة دبي، وعلى قدرة مجتمع الأعمال المحلي ودوره الفاعل في قيادة مرحلة التعافي الاقتصادي فيها، بالإضافة إلى تأثير إعادة هيكلة غرفة دبي على النشاط الاقتصادي بالإمارة.

وبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع (وهو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أي رسوم أو ضرائب) التي أصدرتها الغرفة والتي استقبلتها الدولة 2326 دفتر إدخال لبضائع وسلع بقيمة 1.18 مليار درهم. وحققت الغرفة زيادة بعدد المعاملات الإلكترونية بنسبة 10% خلال الفترة نفسها ليصل عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة إلى 378.000 معاملة بما يعزز دور الغرفة في دعم التحول الرقمي والذكي في بيئة الأعمال.

مبادرات وأنشطة

وأكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي أن الإحصاءات الأخيرة تعكس التأثير الإيجابي الفعال للمبادرات والأنشطة التي تقوم بها غرفة تجارة دبي لدعم قطاع الأعمال ودفع عملية النمو وتعزيز تنافسية إمارة دبي بما يتوافق مع استراتيجية غرف دبي 2022-2024.

وأضاف بوعميم قائلاً: «لقد برز دورنا خلال الفترة الماضية وخصوصاً الدور الرئيسي الذي لعبناه في إكسبو 2022 دبي كشريك تكامل الأعمال الرسمي، حيث نجحنا بإيجاد منصة عالمية أسست لشراكات استراتيجية شجعت على انضمام العديد من رواد الأعمال إلى أسواق دبي وعززت من مؤشرات الأداء. وقد حققنا كذلك نمواً في نسبة التوطين خلال العام الجاري والتي وصلت إلى 59% مع نهاية يونيو 2022».

ولفت بوعميم: «نجاحات غرفة تجارة دبي تبشر بمستقبل مشرق وتعزز من عزمنا على مواصلة العمل على تحقيق أهداف جديدة. ونتوقع وصول عدد أعضائنا الجدد خلال العام الحالي إلى 40.000 شركة، وارتفاع العدد الإجمالي لعضويتنا إلى 330.000 شركة مع نهاية العام الحالي.»

وأشار بوعميم إلى أن غرف دبي والغرف الثلاث المنضوية تحت مظلتها تركز خلال الفترة المقبلة على إطلاق العديد من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية واستقطاب الشركات العالمية وترسيخ مكانة دبي مركزاً تجارياً عالمياً.

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