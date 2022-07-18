سيسكو تمكّن تكنولوجيا المعلومات الموحدة بشبكات أكثر بساطة وذكاء

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة سيسكو عن رؤيتها لتمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من العمل بشكل أكثر ذكاء وتبسيط عملياتهم من خلال الابتكارات الجديدة في الشبكات المدارة عبر السحابة وتجارب التكنولوجيا الموحدة.

وتعتمد المؤسسات على الخبرات الرقمية للحفاظ على إنتاجية القوى العاملة لديها والتأكد من أنها تتجاوز توقعات العملاء والشركاء. لإنشاء وتطوير مرونة الأعمال، تتطلب فرق تقنية المعلومات حلولاً موحدة تربط بين تقنيات المؤسسة ومواقعها وفرقها وأجهزتها، حيث لا يمكن اليوم التنبؤ ببيئة الأعمال.

يكمن التحدي في أن بيئات تكنولوجيا المعلومات قد نمت بشكل كبير ومعقد، وتوقعات المستخدمين أعلى من أي وقت مضى. وتضاعفت الاتصالات التي تعتمد عليها الشركات في العدد والتنوع. وقد أدى ذلك إلى أن تكون الشبكة والخبرة العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات أكثر تشتتاً وأقل أماناً وتواجه صعوبة متزايدة خلال توسعها. ولمعالجة التعقيد المتزايد، تقدم سيسكو تجربة تكنولوجيا معلومات أكثر توحيداً من خلال المنصات الذكية القائمة على السحابة.

تكنولوجيا المعلومات الموحدة

في Cisco Live، الفعالية الأولى للشبكات والأمان، كشفت الشركة النقاب عن القدرات الجديدة لإدارة السحابة التي توفر تجربة موحدة عبر محافظ كل من Cisco Meraki و Cisco Catalyst و Cisco Nexus ومنتج Cisco ThousandEyes الجديد، للتنبؤ بشكل استباقي بأداء WAN وتحسينه. تسلط هذه الابتكارات الضوء على استراتيجية سيسكو لتزويد العملاء بالمرونة والإنتاجية التي تحتاجها أعمالهم لتزدهر في مواجهة عدم القدرة على التنبؤ من خلال قوة المنصات المدارة عبر السحابة.

قال تود نايتنجيل، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لجناح التكنولوجيا السحابية وشبكات المشاريع لدى سيسكو: «يختار عملاؤنا إدارة أعمالهم باستخدام تقنية سيسكو، لأننا نتربع على تقاطع الشبكات والأمان والسحابة»، وأضاف: «نعتقد أن الشبكة هي الأساس للمؤسسة الحديثة، ويجب أن توفر المرونة من خلال البساطة. تعالج سيسكو أهم مخاوف عملائنا، وهي إدارة التعقيد من خلال منصات ذكية قائمة على البيانات تعمل على تشغيل الأعمال الرقمية».

المستقبل مُدار بالسحابة

تعمل سيسكو على تطوير أنظمة الشبكات الخاصة بها حتى يتمكن العملاء من الانتقال بشكل آمن ومنطقي وسلس إلى المزيد من نماذج التشغيل المستندة إلى السحابة.

باستخدام الإدارة السحابية -Cloud Management من أجل Cisco Catalyst، يمكن للعملاء الآن مراقبة محولات Catalyst، وإدارة أجهزة Catalyst Wireless الجديدة، من خلال لوحة معلومات Meraki، مما يوفر وضوحاً ومرونة أكبر لتجربة العميل. يمكن للعملاء الذين يعتمدون تصميم الشبكة العملاقة الموحدة أو العملاء الذين يعتمدون تصميم شبكات الفروع الآن تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم من خلال الجمع بين الأفضل في إدارة السحابة وأفضل أجهزة الشبكات.

الإعلان عن Cisco Nexus Cloud، وهي عبارة عن منصة مُدارة عبر السحابة، يتم تقديمه باعتبارها خدمة توفر أبسط طريقة لنشر الشبكات السحابية وإدارتها وتشغيلها. بدعم من Cisco Intersight من أجل التبديل الأفضل في فئتها، وإدارة الشبكات السحابية المتعددة، ستعمل Cisco Nexus Cloud على توسيع قدرة العملاء على الإدارة عبر بيئات الحوسبة السحابية العامة والسحابة الخاصة والحوسبة المتطورة من أي حجم أو نطاق. وستتوافر Cisco Nexus Cloud في خريف 2022.

مستقبل تنبؤي

إن قيادة التجارب الرقمية الفائقة مُهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى. تترك تجارب العملاء أو الموظفين السيئة انطباعات دائمة ومدمرة. يجب على فرق تكنولوجيا المعلومات الوصول إلى الحلول التي ستسمح لهم بالابتعاد عن التفاعل مع مشكلات الشبكات، وبدلاً من ذلك أن يكونوا استباقيين لمنع حدوث المشكلات التي تؤثر على أعمالهم.

ويمكن للعملاء الآن الاستفادة من التطورات التي حققتها شركة سيسكو في مجال الشبكات التنبؤية عبر Cisco ThousandEyes، منصة ذكاء الإنترنت والسحابة الرائدة في القطاع. تُعد ThousandEyes WAN Insights الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية Cisco Predictive Networks، وتمكين تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة من الانتقال من الشبكات التفاعلية إلى الشبكات القائمة على الوقائية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان تجربة التطبيق. قريباً، تنبه ThousandEyes WAN Insights فرق تكنولوجيا المعلومات بشكل استباقي إلى المشكلات قبل حدوثها واضرارها بتجربة المستخدم، وتقدم توصيات بشأن سياسة العمل وتوجيهات تحسين المسار. إلى جانب رؤية ThousandEyes التي لا مثيل لها لصحة الإنترنت وسلوكه، تساعد إضافة ThousandEyes WAN Insights في تمكين العملاء من زيادة الإنترنت والبيئات التي تتمحور حول السحابة وتقديم تجارب رقمية خالية من العيوب.

تبسيط الأمان على أطراف الشبكة

أعلنت سيسكو الأسبوع الماضي في مؤتمر RSA، عن حل موحد لخدمة الوصول الآمن (SASE). ويعتبر Cisco + Secure Connect Now أحد الحلول المُدارة عبر السحابة كخدمة متاحة للعملاء عبر اشتراك واحد. وتوفر الشركة للعملاء حل SASE سريع النشر وسهل الإدارة، مما يبسط بشكل جذري كيفية اتصال المؤسسات بالمستخدمين والأشياء والتطبيقات وحمايتهم.

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