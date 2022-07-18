"لورد أبيت" تختار مركز دبي المالي لافتتاح فرعها الأول بالشرق الأوسط

المصدر: وام

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أعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم عن حصول شركة لورد أبيت /الشرق الأوسط/ المحدودة، الرائدة في إدارة الأصول، على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية لتشغيل مكتبها الأول والوحيد في منطقة الشرق الأوسط.

وبنيل هذه الموافقة، ستتمكن لورد أبيت - التي تتمتع بخبرة تزيد على 50 عاماً في إدارة استثمارات الائتمان متعددة القطاعات إضافة إلى معرفة عميقة في أبحاث وتحليلات الائتمان - من تقديم عروضها الاستثمارية القائمة على احتياجات العملاء إلى مجتمع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.

وستستفيد الشركة من وجودها في مركز دبي المالي العالمي لتقديم حلول استثمارية مناسبة وتعزيز علاقاتها مع مالكي الأصول في المنطقة. وستنضم إلى أكثر من 250 من شركات إدارة الثروات والأصول الرائدين في مركز دبي المالي العالمي؛ أكبر مركز لإدارة الثروات والأصول في المنطقة. وتدير هذه الشركات مجتمعة أصولاً بقيمة تفوق 450 مليار دولار أمريكي وأكثر من 100 صندوق دولي يعمل محلياً.

ويساعد الموقع الاستراتيجي لمركز دبي المالي العالمي مديري الثروة والأصول في الوصول إلى الثروات الناشئة في الأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وجنوب أفريقيا. إذ يتيح المركز لهم وصولاً مباشراً إلى المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ممن يبحثون عن منتجات استثمارية تقليدية أو بديلة. ويوفّر المركز سلطةً قضائية جذابة لشركات إدارة الثروات والأصول، حيث يجمع بين نظام قانون عام مستقل ومعترف به دولياً وبيئة تنظيمية قوية.

وأعرب جيمس سافاستانو، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة "لورد أبيت" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن سعادته لإطلاق أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من مركز دبي المالي العالمي، والذي سيمكن بفضل موقعه الاستراتيجي من خدمة قاعدة عملائه في المنطقة بصورة أفضل عبر العمل على مقربة منهم، وتوظيف كامل طاقاتنا الاستثمارية لخدمة أسواق الشرق الأوسط.

من جانبه قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إن مركز دبي المالي العالمي يحتضن أكثر من 250 شركة لإدارة الثروات والأصول، مما يجعله أكبر وأهم مركز لهذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لافتا إلى أن افتتاح مكتب شركة لورد أبيت الأول والوحيد في الشرق الأوسط يعكس مكانة المركز العالمية كواحد من أبرز المراكز المالية الرائدة في العالم من خلال اجتذاب شركات مثل لورد أبيت، والتي تثري أسواقنا بخبراتها العريقة في مجال إدارة الأصول إلى جانب دعم مساعينا لبناء مستقبل قطاع التمويل.

ويحتضن مركز دبي المالي العالمي 3,644 شركة مسجلة؛ منها 17 من أكبر 20 بنكاً في العالم، و25 من بين أهم 30 بنكاً على مستوى العالم، و5 من ضمن أكبر 10 شركات تأمين، و5 من بين أبرز 10 شركات لإدارة الأصول، والعديد من مكاتب المحاماة والشركات الاستشارية الرائدة عالمياً.

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