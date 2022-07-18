«رأس الخيمة الوطني» و«كراكن» يقدمان أول تداول في الأصول الافتراضية مقوّم بالدرهم

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن اليوم الاثنين بنك رأس الخيمة الوطني ومنصة كراكن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (كراكن)، واحدة من أكبر منصات تداول الأصول الرقمية العالمية أنه أصبح بإمكان المقيمين في دولة الإمارات قريباً تداول الأصول الافتراضية بالدرهم الإماراتي باستخدام حسابهم المصرفي المحلي. ويتماشى هذا الإعلان مع التزام البنك بالابتكار وتقديم خدمات مصرفية أفضل.

وبصفته بنكاً خاضعاً لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يتيح بنك رأس الخيمة الوطني لبورصة «كراكن» المرخصة من سوق أبوظبي العالمي، تمكين عملائها المقيمين في الإمارات من تمويل حساب عملاتهم المشفرة عبر تحويل الأموال المحلي من أيّ بنك داخل الدولة. وقد كانت «كراكن» أول بورصة عالمية تحصل على ترخيص كامل لتداول أصول افتراضية مرخصة في سوق أبوظبي العالمي.

ينبغي على المقيمين في الإمارات الذين يتداولون الأصول الافتراضية في الوقت الحالي استخدام البنوك أو البنوك المراسلة الأجنبية خارج الإمارات لتمويل تداولهم ويتكبّدون بالتالي تكاليف ورسوم صرف عملات أجنبية عالية، ويواجهون فترات انتظار طويلة (تزيد عن 24 ساعة)، والتي تخضع لإدارة الأصول لدول أجنبية. من خلال هذا الحلّ المبتكر، سيتمكّن المقيمون في دولة الإمارات من التداول بشكل أسرع وبتكلفة أقلّ وهم متواجدون داخل الدولة.

وفي تعليقه، قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «نفخر بأن نكون أول بنك في الإمارات يمكّن منصة»كراكن«من تقديم حلّها لمستثمري العملات الافتراضية المقيمين داخل الدولة. وتعدّ هذه خطوة أخرى نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تبسيط الخدمات المصرفية وتسهيلها من خلال الابتكار. إنّ دولة الإمارات العربية تبرز كمركز عالمي لقطاع الأصول المشفرة والافتراضية. وسوف يتيح هذا الحل المبتكر لمستثمري»كراكن«المقيمين في الإمارات تداول الأصول الإفتراضية بشفافية وكفاءة من خلال بورصة أصول رقمية خاضعة لتنظيم سوق أبوظبي العالمي وقادرة على التحويل بين الدرهم الإماراتي والعملات المشفرة عبر قناة مصرفية منظّمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».

وأضاف راحيل قائلاً: «يسعدنا دعم رؤية الإمارات بأن تصبح مركزاً عالمياً للأصول الافتراضية، ونحن على ثقة بأنّ هذه الخدمة ستوفر حلاً أبسط وأسرع وأقلّ كلفة للمقيمين بالإمارات».

من جهته، قال بنجامين أمبين، الرئيس التنفيذي لكراكن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تعدّ»كراكن«إحدى أكبر بورصات الأصول الافتراضية وأكثرها موثوقية على مستوى العالم. حيث سوف يتمكن المستثمرون في الإمارات من الاستثمار في سوق العملات الرقمية. الحل الذي نقدمه يتسم بالأمان والكفاءة وبتكلفة منخفضة. فنحن نسعى مع شركائنا في بنك رأس الخيمة الوطني وتحت إشراف سوق أبوظبي العالمي، إحدى أبرز الهيئات المنظمة، إلى جعل رؤيتنا لتداول العملات الرقمية بالدرهم الإماراتي حقيقة ملموسة».

وصرّح أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، قائلاً: «نهنئ بنك رأس الخيمة الوطني ومنصة»كراكن«على هذه الشراكة الناجحة التي تعكس ازدهار منظومة الأصول الافتراضية في أبوظبي والثقة التي تضعها المؤسسات المالية في الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي. وبصفتنا مركزاً مالياً دولياً والمؤسسة الأبرز في المنطقة لتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية، نعتبر هذه الشراكة خطوة لافتة ترسّخ مكانة أبوظبي كمحفّزة للابتكار في الأصول الافتراضية والرقمية».

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