"أدنيك" تعلن فتح باب التسجيل الإلكتروني في الكونغرس العالمي للإعلام

المصدر: وام

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لزوار الكونغرس العالمي للإعلام الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في الفترة بين 15 و17 نوفمبر المقبل.

ويشتمل الكونغرس العالمي للإعلام - الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بشراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات / وام / - على مؤتمر ومعرض متخصصين في قطاع صناعة الإعلام، ويتيح فرصاً لمؤسسات الإعلام المختلفة لبحث الشراكات وسبل التعاون في تعزيز آليات تطوير وسائل الإعلام الحضارية والإنسانية في خدمة البشرية وضمان سعادتها وتنمية المجتمعات عبر محتوى رصين وموثوق ذي مصداقية عالية.

ويستضيف الكونغرس العالمي للإعلام، مؤتمراً محورياً تحت شعار "صياغة مستقبل قطاع الإعلام" ويجمع رواد ومؤسسات الإعلام المختلفة لتبادل الأفكار المبتكرة، وبحث الحلول المتطورة لصياغة مستقبل قطاع الإعلام، ويسلط المؤتمر الضوء على الإعلام في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة قادة ومؤثرين معنيين بتطوير القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتشتمل أجندة المؤتمر - الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام - مجموعة من الجلسات النقاشية التي يشارك فيها صناع القرار، إضافة إلى واضعي السياسات الحكومية وخبراء الإعلام الدولي، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا العالمية لاستعراض أفضل الممارسات، ومناقشة الموضوعات والقضايا الرئيسية، بما فيها التواصل الرقمي وأثر الذكاء الاصطناعي على الإعلام المعاصر ودمج التقنيات المتقدمة والابتكار في قطاع الإعلام.

فيما يهدف المعرض إلى توفير منصةً للشركات العالمية الراغبة بالدخول إلى الأسواق الإعلامية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتيح للمشترين والبائعين الفرصة للاجتماع واكتساب الخبرات والتواصل ومزاولة الأعمال واستكشاف منتجاتٍ وخدمات وحلول وتقنيات جديدة، وذلك بحضور أكثر من 150 شركة متخصصة في قطاع الإعلام والإنتاج.

ويسهم الكونجرس العالمي للإعلام بإحداث نقلة نوعية في قطاع الإعلام على مستوى المنطقة والعالم. ويمكن التسجيل في الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام، عبر الرابط

https://globalmediacongress.ae/.

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