"ديوا" تدشّن محطة تحويل جهد 400\132 كيلوفولت و10 محطات جهد 132\11 كيلوفولت جديدة

المصدر: البيان

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ضمن جهودها لتوفير بنية تحتية متطورة تواكب الطلب المتزايد على الطاقة في إمارة دبي، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، محطة تحويل رئيسية جديدة جهد 400\132 كيلوفولت في منطقة القصيص الصناعية الخامسة، و10 محطات تحويل رئيسية جديدة جهد 132\11 كيلوفولت في مناطق عدة في دبي تبلغ قدرتها التحويلية الإجمالية 3500 ميجافولت أمبير. وتضمنت هذه المشاريع خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت إضافة إلى كابلات أرضية جهد 132 كيلوفولت بطول 100 كيلومتر لربطها بشبكة الهيئة.

وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المحطات مليار و715 مليون درهم، وتضمن تنفيذها أكثر من 21 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات وفق أعلى معايير الأمن والصحة والسلامة.

وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي. ويأتي تدشين محطات التحويل الجديدة ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة شبكة نقل الكهرباء في مختلف مناطق دبي والوفاء باحتياجات المستهلكين والمطورين وقطاعات الأعمال."

وأشار معالي الطاير إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع نقل الكهرباء بين عامي 2021 و2024 تصل إلى 10 مليارات درهم؛ منها 2 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت و8 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت، موضحاً أن الهيئة تعمل على رفع قدرة إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع بناءً على توقعات الطلب على الكهرباء في دبي حتى عام 2031، ويتم تنفيذ هذه الخطط وفق أعلى معايير الجودة مع الاستغلال الأمثل للموارد.

وأكد المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن محطات التحويل تم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات التحويل ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية، مشيراً إلى أن تدشين محطات التحويل الجديدة يرفع العدد الإجمالي لمحطات التحويل جهد 400 كيلوفولت في دبي إلى 26 محطة، ومحطات التحويل جهد 132 كيلوفولت إلى 329 محطة.

يشار إلى أن محطة التحويل جهد 400\132 كيلوفولت تم تنفيذها في منطقة القصيص الصناعية الخامسة، بينما تتوزع محطات التحويل 132\11 كيلوفولت في مناطق البرشاء جنوب، وجبل علي، والفرجان، والمركاض، والخليج التجاري، وأم هرير، ووادي الصفا، وعود المطينة، والرقة، والوصل.

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