دبي ضمن أفضل خيارات الإقامة والعمل عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت «ديلي ميل» أن دبي تُعد واحدة من أفضل الخيارات على مستوى العالم للعيش والعمل، في نظر العديد من المهنيين القادمين من مختلف دول العالم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير تضمن مقابلة مع الخبير الاستشاري في الأعمال التجارية، رافاييل سينترون، وهو الرئيس التنفيذي لشركة «ويلثي اكسبات» المتخصصة في استشارات الهجرة ومقرها الرئيسي في دبي، أن الإمارة تعد واحدة ضمن أفضل وجهات العالم للعيش والعمل، إن لم تكن الأفضل على الإطلاق، كونها تُتيح للمقيمين بها مزايا مهمة عدة، وفي مقدمتها أنها لا تفرض ضرائب على دخولهم الشخصية، فضلاً عن المزايا الأخرى المتعلقة بنمط الحياة الفاخر، الحياة العصرية، وغيرها.

وعقد سينترون خلال المقابلة مقارنات بين دبي وعدد من المدن والدول الأخرى المعروفة بكونها مدناً عالمية ومراكز دولية للأعمال والتجارة، وتستقطب سكاناً يحملون مختلف جنسيات العالم.

واختيرت دبي في نوفمبر الماضي رابع أفضل مدينة على مستوى العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوافدين الراغبين في الانتقال إلى مدن أخرى بخلاف مدنهم الأصلية، للعيش والاستقرار فيها، وذلك بحسب نتائج دراسة حديثة بعنوان «تقرير الانتقال إلى مدن أخرى»، أجراها موقع «موني. كو. يو كيه» الشبكي البريطاني المتخصص في المقارنات ذات الطابع الاقتصادي.

وفي سياق متصل، تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونالت المركز الثالث على مستوى مدن العالم، في قائمة أفضل مدن العالم للعمل في الوظائف المتخصصة بالقطاع المالي، وهي القائمة التي نشرها أول من أمس موقع «انفستوبيديا» الشبكي الأمريكي الشهير المتخصص في المعلومات المتعلقة بقطاع التمويل في العالم.

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