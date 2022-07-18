استطلاع «البيان»: أمن البيانات المحفز الأساسي للتسوق عبر الإنترنت

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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كشف الاستطلاع الأسبوعي لـ«البيان»، أن أمن البيانات يعد هو المحفز الأساسي لتشجيع المتسوقين لتسوق عبر الإنترنت. ورداً على سؤال «هل يحفزك أمن البيانات على التسوق عبر الإنترنت؟»، أجاب 69% من المشاركين في الاستطلاع على موقع «البيان» الإلكتروني بنعم، فيما قال 31% لا. وفي موقع «البيان» على «تويتر»، قال، وافق 68% على أن أمن بياناتهم من المحفزات الأساسية للتسوق عبر الإنترنت، فيما قال 32% لا.

وتتوقع دراسات نمو قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات بنسبة كبيرة تصل إلى 60% ما سيعود بمردود يتجاوز 8 مليارات دولار بحلول عام 2025، فيما أكد خبراء لـ«البيان» أن نمو وازدهار التجارة الرقمية في الدولة يتطلب ثقة العملاء الناجمة عن الدرجة العالية من أمن البيانات والتحول التدريجي للإمارات نحو اقتصاد رقمي.

وعي

وقال نادر البغدادي، المدير الإقليمي الأول لشركة «كولر توكنز» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن المتسوق الإلكتروني في الإمارات يتمتع بنسبة جيدة من الوعي الإلكتروني، لافتاً إلى أن حملات التصيد الاحتيالي تعرض المتسوقين عبر الإنترنت لمثل هذه التهديدات بشكل أكبر خلال مواسم الأعياد، نظراً لأن مجرمي الإنترنت يزدهرون في ظل الفوضى التي تصاحب هذه الفترة ونتيجة الضغط الهائل على السلع والطلبات الضخمة وما يرافقها من عمليات التسليم السريع ويكون العمل قد ازداد أضعافاً مضاعفة للموردين والبائعين. ونتيجة هذه الفوضى تستغل جهات التهديد الفاعلة الثغرات الأمنية وتطلق حملاتها للاستفادة من حالة الفوضى هذه.

بيانات

من جانبه، قال باولو باسيري، مدير استقصاء التهديدات الإلكترونية في «نتسكوب»: عند وصول رابط إلكتروني على جهازك الخاص عبر خدمة الرسائل القصيرة لا تضع بيانات الاعتماد الخاصة بك أو تجري تسجيل الدخول، بل بدلاً من ذلك، انتقل مباشرةً إلى موقع الويب الذي تحاول تسجيل الدخول إليه. وينطبق هذا الأمر أيضاً على البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي أو أي مكان تتلقى فيه الرسائل. ويعمل المهاجمون على إيقاع ضحاياهم من خلال إيهامهم بأنهم مرسلون شرعيون ويمكنهم جعل الرابط وموقع الويب يبدو مقنعين للغاية مما يوحي بأن هذا الموقع أمن وموثوق ومعتمد. في كثير من الأحيان تملك البنوك رسائل وإشعارات تنبيه احتيال ترسلها لعملائها لتنبيههم وزيادة وعيهم بالمواقع المشبوهة، لذا إن كانت لديك هذه الخاصية في المصرف الذي تتعامل معه انتقل مباشرةً إلى موقع الويب الخاص بالبنك وستتعامل مع هذه المشكلة من خلاله، وأوكد مرة أخرى لا تضغط على أي رابط يرسل إليك دون التأكد من أن هذا الرابط بالفعل آمن وموثوق.

تجربة

وقال سوهام تشوكشي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «شيبسي» المتخصصة في الحلول اللوجستية لمواقع التسوق، إنه مع التوجه الكبير للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط إلى التجارة الإلكترونية، من الضروري ضمان تجربة تسوق رقمية شاملة. وتشير دراسة أجريت بخصوص هذا الموضوع إلى أن مزايا الأمان التي تتمتع بها المدفوعات الرقمية تشكل العامل الرئيسي الذي يدفع المستهلكين إلى التسوق عبر النت. وحالياً وصلت نسبة المتسوقين الذين يفضلون التسوق باستخدام طرق الدفع الرقمي إلى 61% مقابل 39% فقط ممن لا يزالون يفضلون طرق الدفع النقدي في الإمارات.

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