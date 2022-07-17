«حاوي» تفوز بشهادة «أفضل بيئة عمل»

المصدر: دبي - البيان

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حصلت شركة «حاوي» ومقرها الإمارات على شهادة «أفضل بيئة عمل»، التي تمنحها الهيئة الأمريكية «Great Place to Work» للجهات المتميزة في توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها.

وأُعلنت النتائج بناءً على استبيان تقييم تجربة عمل الموظفين في شركة «حاوي» ضمن معايير خاصة بمؤشر الثقة المعتمد عالمياً، إذ أظهرت نتائج الاستبيان استحقاق شركة «حاوي» لشهادة «أفضل بيئة عمل» لتقديمها تجربة عمل نموذجية لموظفيها بموجب أفضل الممارسات.

وأثبتت شركة «حاوي» العاملة في مجال الإعلام والحلول الإعلانية نجاح استراتيجيتها بإيلاء الاهتمام للعنصر البشري من خلال توفير بيئة العمل الإيجابية التي تنمي قدرات الموظفين على الإبداع والابتكار مهنياً، وتغذي احتياجاتهم.

وقال أنس عبَّار الرئيس التنفيذي لشركة حاوي: «اليوم هو يوم مميز جداً. إذ تحقق حلمي بتأسيس وبناء شركة ناجحة نطلق عليها «شركتنا» بنبرة نفخر بها جميعاً. إن رؤية محصلة استبانة تجربة الموظفين وتحليلها هو ما جعلني أجلس وأبتسم وأفتخر بكل العمل الشاق، فنحن في «حاوي» تماماً مثل أي شركة أخرى مررنا بعقبات كبيرة وصغيرة وتجاوزناها معاً محققين هذه النتيجة التي سأعتز بها إلى الأبد».

وأضاف تصدر شهادة «أفضل بيئة عمل» من الهيئة الأمريكية وهي هيئة عالمية تختص بتقييم بيئات العمل المتميزة من خلال معايير تم وضعها نتيجة لخبرات قادة عظماء، وحصيلة استطلاع آراء ملايين الموظفين الذين يعملون بآلاف الأماكن حول العالم.

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