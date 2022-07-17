حمدان بن محمد: بفضل رؤية محمد بن راشد .. دبي أفضل وجهة عالمية للاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن تصنيف دبي كأفضل وجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة يعكس نظرتها المستقبلية وثقة المستثمرين المتنامية فيها، وترسيخ مكانتها كعاصمة للتجارة والاستثمارات العالمية بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سموه، سنواصل جهودنا لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي محوري لاستقطاب الاستثمارات ومحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، من خلال توفير أفضل بيئة أعمال استثمارية جاذبة تتمتع بتنافسية عالية.

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