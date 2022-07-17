شراكة مع «60 داي ستارت أبس» لتمكين رائدات الأعمال في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «هوتباك»، المصنّع الرائد عالمياً لحلول التعبئة والتغليف ومقرها دبي، عن إبرامها اتفاقية شراكة مع «60 داي ستارت أبس» (60DS) من أجل دعم رائدات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار مشروع «طاقة» الذي أطلقته شركة «هوتباك». وتهدف الشراكة بين الجانبين إلى توفير التدريب والتوجيه والإرشاد للشركات الناشئة التي تديرها سيدات ضمن صناعة الأغذية بالدولة.

وكانت «هوتباك» قد أطلقت مشروع «طاقة» بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة كمبادرة لمدة عام كامل من أجل دعم شركات الأغذية التي تديرها نساء في دولة الإمارات. وأبرمت الشركة أخيراً اتفاقية شراكة مع «60 داي ستارت أبس»، التي تعتبر أول مسرّعة أعمال مخصصة للسيدات فقط في دولة الإمارات تقدم دعمها لرائدات الأعمال اللاتي يشكلّن جزءاً من مجتمع «60 داي ستارت أبس».

وتعقيباً على الشراكة، قالت شاهانا أحمد، مديرة التجارة الإلكترونية في شركة «هوتباك»: «لقد وجدنا في «60 داي ستارت أبس» شريكاً مثالياً للتعاون في مشروع «طاقة» نظراً لأنهم يشاركوننا الرؤية ذاتها في تمكين ودعم النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال شبكتهم وبرامجهم التدريبية، إلى جانب مواردنا وخبرتنا في مجال الأعمال التجارية وصناعة التغليف، فإننا نأمل أن نرتقي بتمثيل رائدات الأعمال إلى آفاق جديدة».

وأضافت قائلة: «تواجه الكثير من السيدات في قطاع الأعمال التجارية مشكلات تتعلق بتلبية احتياجات التوريد ومتطلبات العملاء في الوقت المناسب. ونهدف من خلال مشروع «طاقة» إلى معالجة هذه التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في قطاع الخدمات الغذائية، عبر تشجيع ودعم وبناء علاقات وطيدة تعود عليهن بالفائدة، فضلاً عن تمكينهن من تحقيق أهدافهن التجارية».

وتوفر «هوتباك» 1.2 مليون درهم دعماً للشركات الناشئة التي تقودها النساء وذلك لمدة عام كامل في إطار مشروع «طاقة»، الذي يتيح لرائدات الأعمال الاختيار من بين مجموعة واسعة من حلول تغليف الأغذية المجانية.

وبدورها، قالت نداء سمار، مؤسسة شركة «60 داي ستارت أبس»: «هناك الكثير من المكاسب التي يمكن الاستفادة منها، عندما تقوم شركة محلية ناجحة مثل «هوتباك» بتقديم الدعم المعنوي وعلى صعيد الموارد، للمهمة المتمثلة في تحسين التنوع والمساواة بين الجنسين والاندماج ضمن مجال ريادة الأعمال. ولا تقتصر هذه المكاسب فقط على الشراكة بحد ذاتها، وإنما تشمل أيضاً فرصة التعلّم لمجتمع «60 داي ستارت أبس» بأكمله».

وتقدم «60 داي ستارت أبس» الدعم لثلاث مجموعات تتكون من رائدات الأعمال والطالبات والأمهات والنساء العاملات اللواتي يسعين لبناء مشاريعهن في صناعات متخصصة نسبياً. وساعدت المجموعتان الأوليتان 12 شركة ناشئة في الحصول على عميلهن الأول. فيما كانت المجموعة الأخيرة هي الأكبر حتى الآن، حيث تتألف من 14 متخرجة، يعملن في قطاعات ومجالات متخصصة مختلفة. وفي الوقت الراهن، يعمل فريق «60 داي ستارت أبس» بنشاط على هيكلة برنامجه وإطلاق مجموعة مكونة من أكثر من 30 من النساء المؤسسات في شهر أكتوبر. ولا يزال باب تقديم الطلبات للمجموعة الـ 4 مفتوحاً ويمكن الوصول إليه على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة: www.60daystartups.com.

وأضافت «سمار»: «تأسست «60 داي ستارت أبس» بهدف خلق مجتمع مستدام وداعم للنساء في قطاع الأعمال التجارية ولتمكينهن من توليد إيرادات ضمن إطار زمني لا يتعدى الـ 60 يوماً. لقد واجه الفريق المسؤول عن «60 داي ستارت أبس» التحديات ذاتها، التي تواجهها سيدات الأعمال المبتدئات اللاتي نحاول مساعدتهن، بصرف النظر عما إذا تمت هذه المساعدة من خلال تقليل انعدام المساواة بين الجنسين، أو تسهيل الوصول إلى التمويل اللازم أو ببساطة توفير التوجيه والإرشاد المناسب».

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