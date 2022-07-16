دبي الثالثة عالمياً في الوظائف المالية

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت دبي مُدُن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونالت المركز الثالث على مستوى مُدُن العالم، في قائمة أفضل مُدُن العالم للعمل في الوظائف المالية، والتي نشرها أمس موقع «انفستوبيديا» الشبكي الأمريكي الشهير، المتخصص في المعلومات المتعلقة بقطاع التمويل في كافة أنحاء العالم.

واختارت القائمة أفضل 10 مُدُن في العالم، للعمل في وظائف بقطاع التمويل، وذلك استناداً إلى عدد من عوامل التقييم الموضوعية المتعلقة بمدى قوة القطاع المالي في كل مدينة، إلى جانب عوامل أخرى مُساعدة، تتعلق بنمط حياة الموظفين في المدينة، ككلفة المعيشة، ومتطلبات اللغة وغيرها.

وتطرق «انفستوبيديا» في التقرير المُرفق بالقائمة إلى دبي، فذكر أنها واحدة من أسرع المُدُن نمواً على مستوى العالم، وتكتسب اعترافاً كقبلة مالية، فيما يُعد دليلاً على نجاح جهودها الرامية لأن تُصبح العاصمة المالية لمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن العديد من المؤسسات المالية العالمية، تتوافد إلى دبي، لافتتاح مكاتب إقليمية لها بالإمارة، الذي جعل منها وجهة ذات شعبية طاغية بين المحترفين في قطاع التمويل من كافة أنحاء العالم. وتحدث التقرير بعد ذلك عن الظروف المتعلقة بنمط الحياة في دبي، ووصفها بأنها مدينة عالمية، حيث تستوعب مقيمين يحملون كافة جنسيات العالم.

وتفوقت دبي على فرانكفورت، هونغ كونغ، لندن، نيويورك، سان فرانسيسكو، طوكيو، وزيوريخ، والتي جاءت في المراكز من الرابع إلى الــ 10، على القائمة، على التوالي. ويعني ذلك أن دبي هي المدينة الوحيدة بين مُدُن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ظهرت ضمن القائمة. وكان المركزان الأول والثاني على القائمة، من نصيب مدينتين أمريكيتين، وهما بوسطن وشيكاغو، على التوالي.

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