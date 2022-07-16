اقتصاد الإمارات يواصل زخم النمو العام الجاري

المصدر: دبي- سيد صالح

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أكدت «فيتش سوليوشنز» أن كافة المؤشرات الاقتصادية الصادرة من المؤسسات العالمية تُشير إلى احتفاظ الإمارات في شهر يونيو الماضي بزخم النمو الاقتصادي الذي بدأته بالفعل منذ عدة أشهر متتالية.

وأوضح تقرير المؤسسة الأمريكية للدراسات الاقتصادية أن أداء اقتصاد الإمارات في ذلك الشهر واصل الاحتفاظ بزخمه وحافظ على بقائه في منطقة النمو. واستشهد التقرير بأحدث قراءة لاستبيان «مؤشر مديري المشتريات»، والذي يصدر بصفة شهرية عن «إس أن بي جلوبال» العالمية، لرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي في دول العالم.

وكانت أحدث قراءة للمؤشر عن شهر يونيو الماضي وبلغت في الإمارات 54.8، ما يعكس حفاظ القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بنموه القوي في شهر يونيو. وأضاف التقرير أن توقعات «فيتش سوليوشنز» لم تتغير في يونيو عن مايو الماضي، وهي أن تبلغ نسبة النمو المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال العام الجاري 6.2%.

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