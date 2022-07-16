دبي تعتمد «فينتك» لدعم ريادة الأعمال عالمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكرت «يورونيوز» أن دبي تُراهن بقوة على الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها قطاع التقنية المالية «فينتك»، خاصة كونه أحد القطاعات الاقتصادية العالمية القليلة التي نجت من التداعيات التي يُعاني منها الاقتصاد العالمي حالياً بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية. وأوضحت الشبكة الإعلامية الفرنسية في تقرير عن اهتمام دبي وحكومتها مُمثلة في «مركز دبي المالي العالمي» بقطاع «فينتك» أن أحدث علامات هذا الاهتمام الفعالية التي شهدها المركز في وقتٍ سابق بعنوان «أسبوع دبي للتقنية المالية» للبحث في والاطلاع على أحدث الفرص، التحديات والاتجاهات التقنية التي تُحرك قطاع الخدمات المالية بالمنطقة.

وبحسب التقرير أجمع غالبية المشاركين في الفعالية على حقيقة مفادها أن دبي تسعى جاهدة لأن تكون منصة انطلاق حقيقية لروّاد الأعمال العالميين في قطاع «فينتك» على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الجمع بين عنصرين شديدي الأهمية في نجاح القطاع، وهما المواهب والتمويل.

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