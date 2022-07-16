«ذا سكوتس مان»: سوق الذهب بدبي جدير بالزيارة

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت «ذا سكوتس مان»، سوق الذهب في دبي بأنه مكان جدير بالزيارة، بحيث لا يمكن للمرء عند زيارته إلى دبي أن يتجاهل زيارته.

وأوضحت الصحيفة الأسكتلندية في تقرير أن هذه السوق هي الوحيدة على مستوى العالم المخصصة لبيع الذهب فقط وأن هناك عدة أسباب لجعل سوق الذهب وجهة جديرة بالزيارة ويجب مشاهدتها عند زيارة دبي.

وأضافت أن دبي معروفة منذ زمن بعيد باهتمامها بنقاء الذهب، كون تجارة الذهب تمثل واحدة من الأعمدة الرئيسية في اقتصادها. وأفاد التقرير بأن الذهب المباع في دبي معروف بكونه الأنقى والأكثر موثوقية على مستوى العالم في مختلف فئاته، بما في ذلك الذهب «عيار 24»، «عيار 21»، و«عيار 18». وأضاف التقرير أن حكومة دبي نجحت في اتخاذ إجراءات تهدف إلى التحقق بصفة منتظمة من الذهب المُباع في «سوق الذهب» بالإمارة، كما تلزم كافة تجار الذهب بالتجزئة في الإمارة بالاحتفاظ بسجلات لمقاييس الذهب المباع لديهم، وذلك كي تتمكن السلطات المحلية المعنية من التحقق من أصالته، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وذكرت «ذا سكوتس مان»، أن السبب الثاني يتمثل في كون سوق الذهب بدبي تعرض لروادها باقة ضخمة من القطع والمشغولات الذهبية، مع خيارات متنوعة من التصاميم المبتكرة من أنحاء العالم وأن السبب الثالث هو أن السوق تعد وجهة سياحية في حد ذاتها، كونه يقع في الجزء المركزي من دبي.



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