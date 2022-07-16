«أوبو» تتيح للمستخدمين تصميم الرمز التعبيري الخاص بهم

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل «أوبو»، العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، باليوم العالمي للإيموجي عبر إلهام المستخدمين للتعبير عن أنفسهم وأسلوبهم الفريد من خلال ميزة «إيموجي» المتوفرة في جميع أنواع الهواتف الذكية المزوّدة بواجهة مستخدم ColorOS 12.

ويتيح الابتكار الجديد للمستخدمين التعبير عن إبداعاتهم بطريقة جريئة ومرحة من خلال تصميم رمز تعبيري متحرك وثلاثي الأبعاد يعكس شخصيتهم الحقيقية، من خلال أداة سهلة الاستخدام لرسم صورة رقمية دقيقة وواقعية عن أنفسهم. وتوفر الميزة، التي طورتها أوبو باستخدام خوارزمية Face Capture، فرصة ابتكار شخصية رمزية واقعية تناسب متطلبات مستخدمي الهواتف الذكية من جميع الأعمار.

وقال طارق زكي، مسؤول إدارة المنتج في شركة أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: توفر الرموز التعبيرية للجيل الجديد الوسيلة الأمثل للتعبير عن المشاعر في وقتنا الحالي، كما تُعتبر أداة فريدة لتوجيه طاقاتهم باستخدام الهواتف الذكية. نشجّع جميع مستخدمي أوبو، بمناسبة اليوم العالمي للإيموجي، على المشاركة في تصميم الرمز التعبيري المصغر والمتحرك الخاص بهم، والذي يعكس هويتهم الحقيقية وصفاتهم الشخصية واهتماماتهم الفريدة.

وتتميز الخاصية الجديدة بسهولة الاستخدام وإتاحة الفرصة لتصميم رموز شخصية دقيقة وواقعية، حيث يمكن للمستخدمين تفعيلها من خلال الضغط على خيار حساب في نافذة الإعدادات لإنشاء ملف شخصي واستخدام خيارات التصميم المختلفة لتخصيص الرمز التعبيري الذي يعكس مظهرهم بدقة، بما في ذلك لون البشرة وشكل الشعر والعيون والأنف. وتوفر الخاصية مجموعةً واسعة مؤلفة من أكثر من 200 خيار مخصص بهدف ملاءمة جميع الحالات الشعورية والمزاجية.

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