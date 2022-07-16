«إيروس» متفائلة بأداء قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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توقع محمد بدري، المدير في مجموعة «إيروس» مواصلة قطاع التجزئة في الإمارات، تحقيق النمو في مرحلة ما بعد الجائحة، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي تأثير حتى اليوم على المبيعات جراء ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، مؤكداً أن المبادرات الاستباقية التي تطلقها الدولة كفيلة بإقصاء أو تخفيف أي تأثيرات محتملة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات لـ «البيان» على ذلك على هامش افتتاح مجموعة «إيروس» متجر التجزئة الخامس عشر لها في الدولة، وذلك في ابن بطوطة مول بدبي بحضور أليكس ليم، رئيس سامسونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيونغ هيون لي، رئيس سامسونغ الخليج، بالاضافة إلى محمد بدري، وأحمد بدري، مديرين في مجموعة إيروس.

وتوقع أن يبقى التسوق الاستهلاكي في المراكز قوياً بفضل قوة النموذج والمعروض في الإمارات، واستمرار تدفق السياح ورغبة المتسوقين في زيارة المراكز، لافتاً إلى أن المجموعة تهدف إلى رفع حصة مبيعاتها عبر القنوات الإلكترونية من 15% إلى 20% بنهاية العام الحالي، وأن افتتاح المتجر الجديد يعد جزءاً من استراتيجية مجموعة إيروس للتوسع في قطاع التجزئة بالإمارات.

وقال: المتسوقون يرغبون بطبيعة الحال بالقدوم إلى المتاجر ومشاهدة المنتجات عن قرب، كما أن التسوق في المراكز يخدم العلامة التجارية ويعزز المنافسة، والتي تعتبر أمراً صحياً لقطاع التجزئة. كما أن التسوق في المراكز يسمح للمتسوقين بالحصول على هدايا وعروض إضافية، وهو ما يشكل عامل جذب إضافياً إلى المراكز. وشهدت المنطقة المجاورة لابن بطوطة مول زيادة في المساحات السكانية والعقارات مؤخراً، وذلك ما ساعد على زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية.

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