5 مليارات سيولة الأسهم المحلية في 4 جلسات

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بلغت قيمتها نحو 5 مليارات درهم على مدار 4 جلسات الأسبوع الماضي، منها 4.6 مليارات درهم في أبوظبي، و716 مليون درهم في دبي. وجرى تداول 878 مليون سهم موزعة بواقع 606 ملايين في أبوظبي و272 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ نحو 51547 صفقة على مدار الأسبوع. وجاء صعود الأسواق خلال الأسبوع الماضي بدعم صعود بعض القطاعات القيادية، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.6%، كما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3% على مدار 4 جلسات.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.2% في ختام تعاملات جلسة الجمعة بتداولات بلغت قيمتها 133 مليون درهم، ليغلق عند 3160 نقطة، مقابل 3109 نقاط في آخر جلسة قبل إجازة عيد الأضحى، ليكسب المؤشر 51 نقطة على مدار الأسبوع الماضي ليصعد بنسبة 1.6% على مدار 4 جلسات.

وصعد قطاع العقار نحو 0.6% بدعم ارتفاع «إعمار العقارية» 0.6%، و«الاتحاد العقارية» 0.4%، و«ديار» 2.8%، بينما تراجع «إعمار للتطوير» 0.2%، كما صعد قطاع البنوك 3.4% بدعم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 4.6%، و«دبي الإسلامي» 3%، كما صعد قطاع النقل 0.5% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1%، واستقر «أرامكس» دون تغير يذكر، فيما نزل «الخليج للملاحة» 6%، كما صعد قطاع الاستثمار نحو 2.8% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 6.5%، و«دبي للاستثمار» 1.4%، و«شعاع كابيتال» 0.4%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي الأسبوع الماضي مستقطباً 232 مليون درهم، تلاه «ديوا» 129 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 91 مليون درهم، وحقق سهم «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع في سوق دبي الأسبوع الماضي بنسبة 14%.

سوق أبوظبي

وزاد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1% في ختام تعاملات جلسة أمس بتداولات قاربت 1.1 مليار درهم ليغلق عند 9187 نقطة مقابل 9161 نقطة في آخر جلسة قبل إجازة عيد الأضحى، ليكسب المؤشر 26 نقطة ويصعد بنسبة 0.3% على مدار 4 جلسات. وفي القطاع المالي نزل «العالمية القابضة» 1.3 %، و«ملتيبلاي» 2.8%، و«ألفا ظبي» 3%.

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