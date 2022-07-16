ورشة عمل لتعزيز استقلالية مدققي الحسابات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد جهاز أبوظبي للمحاسبة، الجهة العليا للرقابة المالية والمساءلة والنزاهة والشفافية بالإمارة، ورشة عمل مشتركة مع «مجلس معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين» لمناقشة أهم المستجدات على مستوى معايير الأخلاقيات فيما يعزز من استقلالية مدققي الحسابات، ويعد المجلس أحد أبرز المنظمات العالمية في مجال تعزيز الأخلاقيات المهنية للمحاسبين وتكريس استقلالية مدققي الحسابات.

وشهدت الورشة مجموعة جلسات رئيسية وفرعية واجتماعات حول مختلف الموضوعات ذات الأهمية؛ حيث تم التعريف بالقواعد الأخلاقية المعتمدة وتقارير الاستدامة واللوائح التنظيمية للمجلس والمعايير العالمية المعتمدة في مجال التدقيق المحاسبي، وتم التركيز على المستجدات فيما يتعلق بمعايير الاستقلالية.

وقال وائل عبد القادر، مدير قطاع الرقابة والتدقيق بالإنابة في جهاز أبوظبي للمحاسبة: إن ورشة العمل تضمنت نقاشاً واسعاً بين الجانبين حول أهمية مواكبة التطورات المستمرة في إرساء قواعد ومبادىء المحاسبة التي يعمل المجلس والهيئات الأخرى على ترسيخها.

وأضاف: ضمن إطار جهود الجهاز وعمله مع مجالس المعايير العالمية ذات الصلة بأعمال التدقيق قمنا خلال الورشة بمشاركة تجارب الجهاز في مجال التدقيق المالي وبما يحقق أهدافه في الارتقاء بمستوى التدقيق في أبوظبي.

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