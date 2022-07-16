5.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، 5.5 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1190 مبايعة بقيمة 3.02 مليارات درهم، منها 186 مبايعة للأراضي بقيمة 594.72 مليون درهم و1004 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 2.43 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة رأس الخور الصناعية الأولى، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثانية. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 105 مبايعات بقيمة 262 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة هور العنز.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 317 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 86 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها 85 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.06 مليار درهم منها 34 رهن أراض بقيمة 257.12 مليون درهم و310 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.8 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 564 مليون درهم، وأخرى في منطقة السوق الكبير بقيمة 300 مليون درهم.

تصرفات يومية

وعلى الصعيد اليومي، بلغت التصرفات العقارية أمس 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 184 مبايعة بقيمة 557.07 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 59.29 مليون درهم و158 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 497.78 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة جبل علي الأولى، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز