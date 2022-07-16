«الزورا» تطلق مشروعاً سكنياً جديداً في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت شركة «الزورا» للتطوير العقاري عن إطلاق أحدث مشروع سكني فاخر على شاطئ البحر «سيسايد هلز» الواقع بالقرب من منتجع ذا أوبيروي بيتش ريسورت الزورا. ويتكون المشروع من فلل فاخرة مكونة من 4 غرف نوم ووحدات سكنية متنوعة، مع واجهات بحرية ومدخل خاص للشاطئ.

وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة «الزورا»: نحن سعداء للإعلان عن إطلاق مشروعنا السكني الجديد الذي يعكس رؤيتنا في شركة الزورا العقارية في تطوير مشاريع سكنية متميزة ومنفردة، والتي تناسب العائلات للاستمتاع بها على الشواطئ الرملية الرائعة في منطقة الزورا.

وأضاف: إن وحدة التطوير تعمل على تصميم وتنفيذ مشاريع تضمن لسكان مشاريعنا إيجاد جميع ما يحتاجونه داخل المجمعات التي يقطنوها في وسط الطبيعة الخلابة مع توفير كل سبل الرفاهية. وتشمل المنطقة المحيطة بالمشروع فنادق فخمة حائزة على جوائز مثل ذا أوبيروي بيتش ريسورت وملعب الزورا للغولف.

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