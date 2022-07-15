«تينابل» توفر حلاً جديداً لأمان السحابة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «تينابل» لاستكشاف التعرض للمخاطر الإلكترونية، عن حل جديد هو «Nessus Expert» ضمن حلول تقييم الثغرات الأمنية الموثوقة، مما يمنح مستشاري الأمن ومختبري الاختراق ومسؤولي الأمن إمكانيات خارجية موسعة ورؤية موسعة للبيئات القائمة على السحابة.

وتمثل الأصول الخارجية والتكوينات السحابية اثنين من أكبر المخاطر الإلكترونية التي تواجه المؤسسات. وتفتقر معظم المؤسسات إلى محاسبة جيدة لأعمالها الخارجية، الأمر الذي يمكن استغلاله بسهولة من خلال مجرمي الإنترنت وغيرهم من الجهات الأخرى التي تُشكل تهديداً.

وتزيل إدارة سطح الهجوم الخارجي هذه النقاط غير المرئية باستخدام إمكانيات مثل الاكتشاف والإسناد ومراقبة اكتشاف التغيير لجميع الأصول الخارجية عبر المؤسسة. وبينما تستفيد المؤسسات من السحابات العامة، فإنها تنشر بشكل متكرر حلول الأمان السحابية في وقت متأخر جداً من دورة التطوير الخاصة بها. وتُعد أفضل طريقة لتحقيق أقصى استفادة من السحابة هي أن تبدأ المؤسسات بتأمين البنية التحتية كتعليمات برمجية، واكتشاف التكوينات الخاطئة والثغرات الأمنية في البرامج قبل نشر أي شيء على الإطلاق.

وبناءً على سمعة العلامة التجارية «Nessus» باعتبارها الحل الأكثر شهرة وانتشاراً في الصناعة لتقييم الثغرات الأمنية، فإن الحل الجديد «Nessus Expert» هو الأول الذي يعالج كلتا نقطتي الألم هاتين بشكل مباشر. ويُطبق هذا الحل نهجاً أكثر ذكاءً وبساطة، مما يمكّن المستخدمين من اكتساب فهم لسطح الهجوم الخارجي للمؤسسة الذي يمكن أن يتعرض للجهات التي تُشكل تهديداً وتقييم البنية التحتية كتعليمات برمجية، بحثاً عن الثغرات الأمنية قبل وقت التشغيل.

وقال جلين بندلي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في «تينابل»: إننا نعمل على زيادة الرهان باستخدام الحل الجديد الذي يقدم إمكانيات حديثة لتقييم الثغرات الأمنية، تغطي كل شيء، بدءاً من الأصول الداخلية والخارجية، إلى تكوينات الكود والسحابة قبل نشر أي شيء على الإطلاق.

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