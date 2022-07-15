«يو بي إس» أفضل بنك لإدارة الثروات في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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حصد بنك «يو بي إس» جائزة أفضل بنك لإدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «يوروموني للتميز». تأتي هذه الجائزة، والتي انطلقت في عام 1992، لتكريم المؤسسات المالية الرائدة في العالم نظراً لإنجازاتها وابتكاراتها وأدائها.

وقال رئيس قسم إدارة الثروات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «يو بي إس»، علي جانودي: يسعدنا ويشرفنا تلقّي هذه الجائزة المرموقة للعام الثالث على التوالي، الأمر الذي يعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا في الشرق الأوسط، والتركيز على الاستثمارات ذات التأثير الإيجابي على العملاء، وحرصنا على الابتكار في خدمة العملاء. حقاً كان 2021 عاماً قوياً لفريقنا الإقليمي.

وأضاف: نجمع بين أفضل المواهب والموارد، ونعتبر مدير الثروات الوحيد في الصناعة الذي يوفر نموذجاً متكاملاً وشاملاً لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول، مما يوفر لعملائنا إمكانية الوصول إلى مجموعتنا الكاملة من المنتجات والخدمات الرائدة.

وعمل بنك «يو بي إس» على مدى الأشهر الـ 12 الماضية على توسيع تواجده الإقليمي في الشرق الأوسط بعد افتتاح مكتب جديد في دبي، فضلاً عن إطلاق فريق مخصص لمعاملات تمويل الشركات في دبي.

وأعلن «يو بي إس» عن تحقيقه نمواً مستداماً في الشرق الأوسط، من خلال تخصيص أكثر من 300 عضو من فريق العمل لخدمات المنطقة، حيث يعمل البنك على زيادة الأصول الاستثمارية بنسبة الضعف كل سنتين إلى 3 سنوات في دبي.

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