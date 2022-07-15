«دي بي ورلد» تحتفل بخمسين عاماً على إطلاق عملياتها في ميناء فيرث

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت «إمبريال لوجستكس انترناشونال» المتخصصة في الأعمال اللوجستية الدولية، والمملوكة من قبل مجموعة «دي بي ورلد»، بمرور خمسين عاماً على بدء عملياتها في مجال الخدمات اللوجستية والنقل في ميناء فيرث بألمانيا. ويعد ميناء فيرث مركزاً رئيسياً لمناولة مواد البناء والمنتجات الزراعية للعديد من الشركات الشهيرة في المنطقة.

وبالنظر إلى تاريخ نصف قرن في ميناء فيرث، تواصل شركة «إمبريال» دورها الذي بدأته مع وصول البضائع الأولى إلى الميناء عبر قناة «ماين-دانوب» في شمال غرب فيرث، قبل خمسين عاماً، في 15 يوليو 1972.

ويعد ميناء فيرث مركزاً أساسياً لمناولة البضائع التي تشمل مواد البناء والمنتجات الزراعية مثل الجرانيت، والصفائح المعدنية، والأخشاب، والأسمدة.

وقال محمد أكوجي، الرئيس التنفيذي للعمليات، «دي بي ورلد» للأعمال اللوجستية، والرئيس التنفيذي للمجموعة في «إمبريال»: أتقدم بالتهنئة إلى فريق «إمبريال» في ميناء فيرث بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين، حيث إن الميناء وموقع أعمالنا يمثلان الشريك الاستراتيجي الموثوق على مدى خمسين عاماً فيما يتعلق بمناولة البضائع السائبة ومنتجات الصلب على السفن في الممرات المائية الداخلية، وعربات البضائع للسكك الحديدية، والشاحنات.

خبرة

وقال حقان بيجيل، الرئيس التنفيذي للأعمال اللوجستية الدولية في شركة «إمبريال»: شكّلت الخبرة والتقاليد المهنية المتميزة لدينا والعمل بروح الفريق الواحد عبر الأجيال المختلفة السمة الرئيسية للخدمات المهنية المقدّمة في مواقع العمل التابعة لشركة إمبريال في ميناء فيرث على مدى نصف قرن، مما يشكّل منافع كبيرة للشركات التجارية والصناعية في منطقتنا وخارجها. وإذا أضفنا مساهمات وخبرات عشرة أعضاء في ميناء فيرث، تصل خبرات الفريق مجتمعة إلى أكثر من 140 عاماً. وأصغر عضو في الفريق يعمل معنا منذ عام واحد، بينما يتمتع الموظف الأكثر بخبرة تزيد على 43 عاماً.

ويعد موقع الأعمال في ميناء فيرث جزءاً متكاملاً من الأعمال التي تقوم بها شركة «إمبريال»، كمزوّد متكامل للخدمات اللوجستية وخدمات الوصول إلى الأسواق عبر دمج خدماتها في قطاعات مثل صناعات الصلب ومواد البناء، بالإضافة إلى الأعمال الهندسية وإنشاء المصانع.

جدير بالذكر أن شركة «إمبريال» قامت بمناولة حوالي 160 ألف طن من مختلف البضائع السائبة في ميناء فيرث في العام الماضي، وشكّلت حصة المناولة عبر خدمات الممرات المائية الداخلية حوالي 46 ألف طن، بينما بلغت أعمال الشاحنات أكثر من 95.500 طن، إضافة إلى مبنى مستودعات التخزين البالغة مساحته 8000 متر مربع الذي قام بمناولة أكثر من 18 ألف طن.

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