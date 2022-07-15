350 مليوناً لأغلى فيلا في دبي

المصدر: دبي – البيان

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أفادت شركة «إف إي إم» العقارية بأن أغلى فيلا قيد الإنجاز في دبي حالياً تبلغ قيمتها 350 مليون درهم، مما يجعلها أغلى فيلا يتم إدراجها في سوق دبي العقاري وهي مدرجة للبيع حصرياً من قبل الشركة وتقع في جزيرة جميرا باي.

وأشار تقرير صادر عن موقع البيانات العقارية «دي إكس بي إنتراكت» التابع للشركة إلى أن منطقة جزيرة جميرا باي باتت وجهة مميزة للعقارات الفاخرة في دبي، وتضم منتج بولغاري وعدداً من الشقق والفلل السكنية المميزة. ولفت التقرير إلى أن جزيرة جميرا باي يضم عدداً من المشاريع العقارية الفاخرة التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها خلال السنوات الماضية ومن ضمنها مشروع أمالفي تاون هاوس، وقد سجلت أرباح المستثمرين في هذا المشروع منذ عام 2019 وحتى الآن ما يقارب 300%.

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