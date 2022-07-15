«كريبتو نيوز»: الإمارات ضمن 5 اقتصادات عالمية تحقق أداءً جيداً

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد «كريبتو نيوز» أن اقتصاد الإمارات يُعد واحداً من 5 اقتصادات فقط على مستوى العالم تُبلي بلاءً حسناً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة التي تسود العالم.

وبحسب تقرير نشره الموقع الشبكي المتخصص في شؤون الأصول الافتراضية فإن الظروف العالمية الراهنة تشهد اجتماع عدد من الأحداث التي خلّفت تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، وكانت بدايتها حسب الترتيب الزمني: تفشي «كوفيد 19»، والإغلاق الراهن بسببها في الصين، ثم الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها، مؤكداً أنه توجد على الرغم من ذلك 5 اقتصادات فقط على مستوى العالم استطاعت أن تجتاز هذا الركود، وأن تحتفظ بأداء اقتصادي جيد.

وأوضح أن هذه الاقتصادات الخمسة هي الإمارات، كوريا الجنوبية، أيرلندا، النرويج، والسعودية، مشيراً إلى أن اقتصاد الإمارات يؤدي على نحو جيد للغاية في ظل الركود العالمي الحالي، مستشهداً ببيانات واردة من عدة مؤسسات دولية تفيد بأن الدولة حققت نمواً هائلاً في ناتجها المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت نسبته 6% بفضل التعافي اللافت الذي يشهده قطاع السياحة بالدولة حالياً، والنمو الذي يحققه قطاع العقارات، فضلاً عن الارتفاع في أسعار النفط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز