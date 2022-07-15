صعود قوي للأسهم المحلية بدعم القطاعات القيادية

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ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو علي 14.8 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مع صعود سوق أبوظبي بأكبر وتيرة منذ مطلع يوليو الجاري. وارتفعت القيمة السوقية للأسواق المحلية من 2.45 تريليون درهم أول من أمس إلى 2.464 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 1.93 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و530.96 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وصعدت أسواق الأسهم المحلية أمس بدعم ارتفاع جماعي للقطاعات القيادية، حيث صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.3% بدعم صعود العقار والبنوك والاستثمار والنقل، كما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.9% ليغلق عند 9176 نقطة. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.3 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم بأبوظبي و207 ملايين درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 230 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 79 مليون سهم في دبي ونحو 151 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 12725 صفقة.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.3% ليغلق عند 3154 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع العقار 2.2% مع ارتفاع «ديار» 3% و«إعمار العقارية» 2.4% و«إعمار للتطوير» 1.5%، واستقر «الاتحاد العقارية» دون تغير يذكر.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 51 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 45 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» بنحو 27 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.9% ليغلق عند 9176 نقطة، وفي قطاع العقار صعد «الدار» 1.5%. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «أبوظبي الإسلامي» 1.7% و«أبوظبي التجاري» 1.7% و«أبوظبي الأول» 1.9%.

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