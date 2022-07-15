اتحاد مصارف الإمارات يبحث آليات تطوير القطاع

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، اجتماعه الثاني لعام 2022 أمس، حيث تم خلاله استعراض أشكال التعاون المستمر مع مصرف الإمارات المركزي، كما تم بحث آليات تطوير القطاع المصرفي واعتماد أفضل الممارسات للارتقاء به عبر تطبيق أفضل الأنظمة والسياسات.وبحث المجلس أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً خلال الربع الثاني 2022، كما ناقش الاجتماع الذي عقد عن بُعد، متابعة تنفيذ القرارات التي تم اعتمادها في اجتماعه السابق في مارس 2022.

مجلس ثانٍ

وأعلن معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عن تشكيل مجلس ثان أطلق عليه المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين، الذي يضم أشخاصاً لم يكونوا سابقاً أعضاء في المجلس الاستشاري وذلك من أجل الوصول إلى مشاركة وآراء أوسع من قبل الرؤساء التنفيذيين الأعضاء.

ونتيجة لذلك، فقد انتقل عدد من أعضاء المجلس الاستشاري إلى المجلس التشاوري الذي تم إنشاؤه حديثاً بهدف مساعدة رئيس المجلس التشاوريّ في المضي قُدماً لتحقيق الأهداف المُبتغاة، حيث يجلب هؤلاء معهم خبرات طويلة اكتسبوها خلال فترة الـ10 سنوات التي قضوها في المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، بالإضافة إلى ضم عدد محدود من الرؤساء التنفيذين إلى المجلس الاستشاري للتأكد من أن المجلسين يحافظان على مستوى كافٍ من التنوع والتمثيل.

وسوف يرأس المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، بينما ستستمر رئاسة المجلس الاستشاري من قبل معالي عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات.

وشمل الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين كلاً من: أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وفراس درويش، الرئيس التنفيذي للبنك العربي في الإمارات، وخالد عباس، المدير الإقليمي لبنك الخليج الدولي في الإمارات، ووليد حسن، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي في الإمارات، وعمر وهبي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي في الإمارات. كذلك تم الترحيب بشيريش بهيد، الرئيس التنفيذي الجديد للبنك العربي المتحد.

تنسيق

وأشاد أعضاء المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالتنسيق المستمر والجهود التي يقوم بها المصرف المركزي وبدعم كامل من اتحاد مصارف الإمارات والبنوك الأعضاء لزيادة وتيرة التوطين في القطاع، من خلال تدريب وتأهيل المواهب الإماراتية الشابة ليكونوا قادة المستقبل.

وقدم جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ملخصاً حول اللقاء الذي نظمه الاتحاد مع والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأمريكي، والوفد المرافق له، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لبنوك ومؤسسات مالية عاملة في الدولة. وشملت أهم المواضيع التي تمت مناقشتها إدارة المخاطر والإجراءات المطورة فيما يتعلق بحماية العملاء ومواجهة التهديدات والتحديات المختلفة، إضافة إلى التقدم الذي حققته مصارف الإمارات في تنفيذ توجيهات مصرف الإمارات المركزي لزيادة فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال. وقد أشاد نائب وزير الخزانة الأمريكي بالخطوات التي اتخذها اتحاد مصارف الإمارات لخفض المخاطر التي تواجهها البنوك العاملة في الدولة.

كما استعرض المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين نشاطات ومبادرات اتحاد مصارف الإمارات في عدد من المجالات مثل إدارة الثروات والحملة الوطنيّة لمكافحة الاحتيال، وأهمية امتثال جميع المصارف الأعضاء للقيم المهنية والأخلاقية في تنفيذ المعاملات المالية، وتبنّي سياسات الإقراض المسؤولة وتطبيق برامج التوعية المصرفية التي توفر للعملاء نظرة شاملة حول طبيعة العلاقة المالية مع المصارف التي يتعاملون معها. وناقش المجلس أيضاً تعزيز الأمن السيبراني واتباع أفضل الممارسات التي تهدف إلى رفع مستوى أمن وحماية البنية التحتية الرقمية من خلال العديد من الخطوات ومنها ألعاب الحرب السيبرانية.

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