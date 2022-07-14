«بلومبيرغ»: «توتال انيرجي» في مباحثات لاستيراد الديزل من الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

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أفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء بأن مجموعة شركات «توتال انيرجي» الفرنسية تخوض مباحثات مع الإمارات حالياً لاستيراد الديزل وأنواع أخرى من الوقود، وذلك استجابةً لتعليمات الحكومة الفرنسية بتنويع مصادر النفط الذي تستورده فرنسا وإيجاد مصادر بديلة للنفط الروسي قبل حلول الشتاء المُقبل، وذلك في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبحسب «بلومبيرغ»، فإن باتريك بوايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قال في جلسة استماع أمام البرلمان الفرنسي أول من أمس: «بموجب مبادرة من الحكومة الفرنسية، نناقش الآن اتفاقية للوصول إلى الديزل وأنواع أخرى من الوقود من الإمارات في الشتاء المُقبل، في حالة احتياجنا لذلك».

وأضاف بوايان: «لن تكون هناك مشكلات مع إمدادات الديزل ووقد التدفئة خلال الأشهر المُقبلة».

ومن المعروف أن روسيا تستأثر بنسبة 12% من إجمالي واردات «توتال انيرجي» من الديزل وأنواع الوقود الأخرى في أوروبا، إلا أن بوايان أكد في نفس جلسة الاستماع أن هذه النسبة ستنخفض إلى الصفر بحلول فبراير المُقبل على أقصى تقدير.

وذلك التزاماً بالتوجه السائد من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بخفض الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، وذلك في سياق العقوبات المفروضة من جانبهما على روسيا، بسبب الأزمة الراهنة بينها وبين أوكرانيا.

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