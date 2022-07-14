«كوليرز انترناشيونال»: فنادق دبي تقود التعافي في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- سيد صالح

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أفادت مؤسسة «كوليرز انترناشيونال» الكندية الشهيرة للاستشارات المهنية في تقرير أصدرته أمس بأن فنادق دبي قادت فنادق منطقة الشرق الأوسط في التعافي خلال النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقًع أن تواصل هذه القيادة خلال الفترة المتبقية من العام.

وذكر تقرير «كوليرز» أن فنادق دبي هي الأنشط والأعلى في مستويات الإشغال بين كافة فنادق المنطقة منذ مطلع عام 2022. وأفاد التقرير بأن متوسط نسبة الإشغال منذ مطلع العام بين فنادق دبي التي يقترب عددها الإجمالي من حوالي 800 فندقاً يبلغ 76%.

وجاء في التقرير: «لقد خلًف «اكسبو 2020 دبي» تأثيراً ايجابياً تجاوز دبي وحدها وامتد ليشمل كافة فنادق الإمارات، بينما من المتوقًع أن تؤدي بطولة كأس العالم 2022 المُنتظر اقامتها في قطر في نهاية العام الجاري إلى خلق طلب فائق على الغرف الفندقية، الأمر الذي يحتاج إلى المراكز الرئيسية للتوقًف العابر في المنطقة، وفي مقدمتها دبي وأبوظبي، كي تتمكن من استيعاب هذا الطلب».

ونوًه التقرير إلى أنه على الرغم من الاستمرار المتوقّع خلال الفترة المتبقية من العام الجاري في حالة التوتر الجيوسياسي الراهنة في دول الكومنولث الروسي، والتي تُعد تقليدياً واحدة من الأسواق الرئيسية لفنادق دبي، إلا أن تنوع أسواق ومصادر دبي كفيل بخلق طلب إضافي على غرفها الفندقية، ما يضمن لها بقاءها في قيادة حركة التعافي بفنادق المنطقة حتى نهاية العام الجاري.

وأفاد التقرير بأن الفنادق الواقعة في «خور دبي»، «مدينة دبي للمهرجانات»، «مرسى دبي»، و«أبراج بحيرات جميرا» هي تحديداً الفنادق الأكثر نشاطاً والأعلى في نسبة الإشغال بين فنادق دبي.

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