«هيرميس» مستشار استحواذ «أغذية» على 60 % في «عوف»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت المجموعة المالية «هيرميس» أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لكلٍ من الشركاء المؤسسين لمجموعة «عوف» وشركة «تنمية كابيتال فينتشر للاستثمار المباشر»، في إبرام اتفاق استراتيجي بخصوص مجموعة «عوف» – المالكة للعلامة التجارية «أبو عوف» المتخصصة في إنتاج وتوزيع الأغذية الصحية الخفيفة والقهوة – مع «مجموعة أغذية» الإماراتية، إحدى الشركات الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات بالمنطقة.

وتعد هذه الصفقة بمثابة بداية فصل جديد في مسيرة نمو مجموعة «عوف» لتعزيز معدلات النمو في قطاعاتها الرئيسية وكذلك توسعاتها في الأسواق الخارجية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتحقيق أهدافها وتنمية حضورها الجغرافي في السوق المصري وسوق الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وفي هذا السياق أعرب ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية لمساهمي مجموعة «عوف» في هذه الصفقة المهمة التي تعد بمثابة خطوة رئيسية نحو التعجيل في تنفيذ الأهداف التوسعية وتنمية العمليات التشغيلية في الأسواق الإقليمية، بجانب السوق المصري والإمارات التي دخلتها المجموعة مؤخراً.

وأضاف العيوطي أن مجموعة «عوف» نجحت في ترسيخ علامتها التجارية المميزة، بفضل شبكة منافذ البيع بالتجزئة المباشرة للعملاء التي تنفرد بها ومدعومة بمسيرتها المميزة في تطوير وابتكار المنتجات التي تواكب اتجاهات السوق. وأشار إلى أن هذه الصفقة تعد شهادة على إقبال المستثمرين من كبرى المؤسسات الدولية على الاستثمار في الشركات المصرية الرائدة ذات الكفاءة العالية والقادرة على التطوير المستمر وتوسيع نطاق عملياتها على الساحتين المحلية والإقليمية.

وتأسست مجموعة «عوف» في عام 2010، وهي تقوم بإنتاج وبيع وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات، ومن بينها الأغذية الصحية الخفيفة والقهوة والمكسرات وغيرها من منتجات الحلويات تحت علامتها التجارية الرائجة «أبو عوف». وتدير مجموعة «عوف» سلسلة متاجر تجزئة واسعة من المنافذ المباشرة لخدمة المستهلكين تشمل أكثر من 200 منفذ في أنحاء الجمهورية (95 منها تحت العلامة التجارية «أبو عوف»، و113 منها في محلات السوبر ماركت الكبرى)، بالإضافة إلى شبكة توزيع هائلة تتضمن 20 ألف نقطة بيع في 26 محافظة بأنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في سوق الإمارات عبر افتتاح 3 فروع جديدة، وذلك في إطار خطة التوسعات الاستراتيجية التي تتبناها. وفي عام 2019، قامت شركة «تنمية كابيتال فينتشر للاستثمار المباشر»، وهي الشركة المصرية الرائدة في مجال الاستثمار المباشر، بضخ استثمارات جديدة في مجموعة «عوف» بهدف الإسراع من عملية التطوير والنمو على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن إضفاء الطابع المؤسسي على عملياتها.

وعند إتمام هذه الصفقة، سوف تمتلك مجموعة «أغذية» 60% من مجموعة «عوف»، بينما سيحتفظ الشركاء المؤسسون لمجموعة «عوف» بحصة إجمالية 30% من أسهم الشركة مع الاستمرار في إدارتها مع تلقي الدعم التشغيلي اللازم من مجموعة «أغذية» استناداً إلى خبرتها في الأسواق الإقليمية. وستستمر شركة «تنمية كابيتال فينتشر للاستثمار المباشر» (TCV) في المساهمة بنسبة 10% من مجموعة «عوف».

وقد اختارت صحيفة فاينانشيال تايمز وشركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق المجموعة المالية هيرميس القابضة ضمن قائمة أسرع الشركات الأفريقية نمواً خلال عام 2022. وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام العديد من الصفقات خلال عام 2022 في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، ومن بينها صفقة الطرح العام لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بقيمة 6.1 مليارات دولار في سوق دبي المالي، وهو أكبر طرح عام بأسواق المنطقة منذ عام 2019، والطرح العام لشركة «بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» في بورصة الكويت بقيمة 323 مليون دولار، وصفقة الطرح العام لأسهم شركة «ماكرو جروب» للمستحضرات الطبية بقيمة 1.3 مليار جنيه في البورصة المصرية. ومن ضمن الصفقات في قطاع الأغذية والمشروبات التي قدمت المجموعة المالية هيرميس الخدمات الاستشارية بها مؤخراً في المنطقة، عملية استحواذ مجموعة أغذية على كل من شركة أطياب المصرية و«مخبز وحلويات الفيصل» الكويتية، والاستحواذ على مجموعة «BMB» الإماراتية المتخصصة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية في عام 2021.

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