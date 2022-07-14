مجلس "أغذية" يقر الاستحواذ على 60 % من "عوف" المصرية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مجموعة أغذية اليوم عن موافقة مجلس إدارتها على المضي قدماً في صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة 60% في مجموعة "عوف"، إحدى أكبر الشركات المتخصصة بصناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة في مصر.

وتأسست مجموعة "عوف" عام 2010، وهي تقوم بمعالجة وتصنيع وبيع وتوزيع مجموعة متنوعة من المنتجات في أنحاء مصر، بما في ذلك القهوة والمكسرات والوجبات الخفيفة الصحية والحلويات، والتي تباع جميعها تحت علامة "أبو عوف" التجارية.

وتسهم الصفقة في تعزيز حضور مجموعة "أغذية" في سوق الوجبات الخفيفة في مصر وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية المعلّبة في مصر، لا سيما بعد أن قامت العام الماضي بترسيخ حضور قوي لها هناك باستحواذها على شركة "أطياب" الرائدة في إنتاج اللحوم والدواجن المجمّدة.

وتعكس صفقة الاستحواذ التزام "أغذية" بتعزيز أعمالها وتنويع منتجات قسم الأعمال الاستهلاكية وتأتي استكمالاً لاستحواذ "أغذية" في العام الماضي على مجموعة "بي إم بي"، الشركة الرائدة في الوجبات الخفيفة الصحية والأطعمة المبتكرة في دول التعاون ، وعلى شركة الفوعة للتمور، مما سيعزّز حضور أغذية في السوق على صعيدي فئات المنتجات وقنوات التوزيع.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: ينصبّ تركيزنا على توسيع حضور "أغذية" وتعزيز مكانتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وذلك كجزء من استراتيجيتنا لتعزيز النمو وتحسين كفاءة عملياتنا، وتمثل الصفقة فرصةً مهمة لتحقيق ذلك، إذ إنها تسهم في ترسيخ حضورنا في واحدة من أسرع الأسواق الاستهلاكية نمواً في المنطقة، ونحن واثقون بأن مجموعة "عوف" ستدعم رحلة نمو "أغذية" الآن وفي المستقبل، لا سيما بعد الأداء القياسي الذي حققته أغذية في الربع الأول من 2022.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية إن الاستحواذ على مجموعة "عوف" يعد خطوة استراتيجية مهمة بالنسبة لمجموعة أغذية، لما له من أهمية في تعزيز نمو فئتي الوجبات الخفيفة والأطعمة الصحية لدى المجموعة، فيما نواصل العمل على بناء نموذج أعمال أكثر تركيزاً على المستهلك. وعدا عن فوائد هذه الصفقة في توفير مصادر إيرادات وخطوط إنتاج جديدة بسرعة، فإننا متحمسون أيضاً لتوسيع وجودنا في مصر واستكمال عمليات الاستحواذ التي قمنا بها العام الماضي بهدف تعزيز عملياتنا وتوسيع قاعدة إيراداتنا.

وقال أحمد عوف، الرئيس التنفيذي لـ"عوف" إن المجموعة شهدت نمواً كبيراً ومستداماً في مصر منذ تأسيسها في 2010، وقامت بالاستثمار بشكل متواصل في البنية التحتية المؤسسية ورأس المال البشري بما أسهم في بناء علامة تجارية مميزة والحفاظ على صدارتها في سوق الوجبات الخفيفة الصحية في مصر، وبعد أن عقدنا شراكة مع أحد المؤسسات الاستثمارية في عام 2019 بهدف تسريع نمو الشركة وتحقيق رؤيتنا، نؤكد اليوم بأننا جاهزون للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرتنا. ونود بهذه المناسبة أن نشكر موظفينا وعملاءنا وموردينا على دعمهم المستمر، ونتطلّع إلى الآفاق الواعدة لشراكتنا مع "أغذية" لتعزيز حضورنا وتحقيق إمكاناتنا وتوسيع انتشارنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وسجّلت "عوف" خلال فترة الأشهر الـ 12 الماضية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إجمالي إيرادات بقيمة 236 مليون درهم ، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت حوالي 58 مليون درهم بينما بلغت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 25%.

وتتمثل الصفقة في استحواذ "أغذية" على حصة 60% في مجموعة "عوف"، مع احتفاظ مؤسسي "عوف" بحصة 30% واستمرارهم في قيادة المجموعة بالاستفادة من الحضور الإقليمي والدعم التشغيلي لمجموعة "أغذية" وستحتفظ "تنمية كابيتال فنتشرز" وهي شركة مصرية للاستثمار في الأسهم الخاصة، بحصة 10% المتبقية في مجموعة "عوف" والتي كانت قد استحوذت عليها عام 2019.

وسيكون إتمام صفقة الاستحواذ رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية واستكمال جميع الوثائق التنظيمية المطلوبة.

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