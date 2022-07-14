2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس تسجيل 412 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم، منها 72 مبايعة للأراضي بقيمة 260.38 مليون درهم، و340 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 770.32 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة راس الخور الصناعية الأولى، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 156 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم، وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة هور العنز كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم وثالثة في الثنيه الأولى بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 898.68 مليون درهم منها 13 رهونات أراضٍ بقيمة 101.14 مليون درهم، و67 رهونات فلل وشقق بقيمة 797.53 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة السوق الكبير بقيمة 300 مليون درهم، وأخرى في منطقة هور العنز بقيمة 170 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 48 هبة بقيمة 425.34 مليون درهم كان أهمها بمنطقة السوق الكبير بقيمة 322 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 26 مليون درهم.

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