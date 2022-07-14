16.82 مليار درهم تجارة رأس الخيمة الخارجية 2021

المصدر: رأس الخيمة - وام

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نما إجمالي التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة غير النفطية بنسبة 14 % بنهاية عام 2021 مقارنة مع عام 2020 ليرتفع من 14 ملياراً و780 مليون درهم في عام 2020 إلى 16 ملياراً و829 مليون درهم بنهاية العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.

واستحوذت الصادرات على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة رأس الخيمة بنسبة 57 % وبقيمة بلغت 9 مليارات و539 مليون درهم مقارنة مع عام 2020 والبالغ قيمتها 8 مليارات و153 مليون درهم تلتها الواردات بنسبة 35 % وبقيمة 5 مليارات و966 مليون درهم مقارنة مع 5 مليارات و362 مليون درهم في عام 2020 ثم إعادة التصدير بنسبة 8 % وبقيمة إجمالية بلغت ملياراً و323 مليون درهم مقارنة مع مليار و263 مليون درهم في عام 2020.

وتصدرت الدول الأسيوية - غير العربية المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجــاري مع رأس الخيمة خلال 2021 بقيمة 6 مليارات و25 مليون درهم مستحوذة على 36 % من إجمالي قيمة تجارة الإمارة تلتها بالمرتبة الثانية دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة مليارين و980 مليون درهم مستحوذة على 18 % من إجمالي التبادل التجاري تلتها الدول الأوروبية في المرتبة الثالثة بقيمة مليارين و490 مليون درهم مستحوذة على 15 % تلتها الدول العربية الأخرى في المرتبة الرابعة بقيمة مليارين و143 مليون درهم مستحوذة على 13 % أما دول الأمريكيتين فقد بلغ نصيبها حوالي مليار و 236 مليون درهم مستحوذة على 7.35 % مـن إجـمالي قيمـة التبادل التجاري وجاءت فـي المرتبة السادسة الدول الأفريقية - غير العربية بقيمة مليار و208 ملايين درهم مستحوذة على 7 بالمائة من إجمالي التبادل التجاري للإمارة.

ووفقاً للبيانات حسب أقسام النظام المنسق للبضائع جاء إجمالي تجارة إمارة رأس الخيمة من المنتجات المعدنية في المركز الأول بإجمالي 5 مليارات و 494 مليون درهم، تلتها تجارة منتجات الأغدية في المركز الثاني بقيمة 4 مليارات و457 مليون درهم تلتها تجارة آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، أجزاؤها بقيمة مليار و789 مليون درهم تلتها معدات النقل بقيمة مليار و57 مليون درهم تلتها معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 925 مليون درهم من ثم المنتجات النباتية بقيمة 731 مليون درهم.

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