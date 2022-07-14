«أبوظبي للتنمية» و«أبوظبي للصادرات» يمولان مشروعاً بحرينياً بـ 338 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع صندوق أبوظبي للتنمية، ومكتب أبوظبي للصادرات، اتفاقيتي قرض مع هيئة الكهرباء والماء في البحرين لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه، حيث تبلغ قيمة القرض المقدم من الصندوق 150.6 مليون درهم، فيما تبلغ قيمة القرض المقدم من مكتب أبوظبي للصادرات 187.32 مليون درهم.

جرت مراسم توقيع الاتفاقيات في البحرين، حيث وقع اتفاقيتي القرض محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني.

وقال محمد سيف السويدي: تجسد اتفاقيتا القرض التي تم توقيعهما مع هيئة الكهرباء والماء، عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين الإمارات والبحرين، كما تؤكد حرص حكومة البلدين على استدامة وتنمية العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي التطلعات المستقبلية لكلا الجانبين، مؤكداً أننا نحرص على دعم الخطط والبرامج التنموية لحكومة البحرين ومساندتها على تحقيق أهدافها بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين.

وأضاف: إن التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية سوف يعمل على رفع كفاءة وتطوير منظومة شبكات المياه والنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام، وتحقيق الأمن المائي واستدامة موارده لتلبية مختلف احتياجات السكان والمنطقة في البحرين.

من جانبه، أشاد ياسر بن إبراهيم حميدان، بالدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات للبحرين، والدور الريادي والفعّال الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية ومساهمته في تسريع حركة التنمية الاقتصادية والنهوض بمجتمعات الدول النامية.

وأشار إلى قوة الروابط الأخوية التي تجمع بين البحرين والإمارات، والتي تشكل نموذجاً فريداً للعلاقات الثنائية المتميزة، والتي جاءت بفضل توجيهات قيادة بلدينا وحرصهما على ديمومة التعاون والمضي به قدماً نحو آفاق مستقبلية جديدة تدعم المصالح المشتركة للبلدين في مختلف المجالات.

وذكر أن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما ستسهمان في تطوير وإيجاد بنية تحتية عالية المستوى تضمن استدامة موارد المياه، كما يعزز هذا التعاون تحسين كفاءة العمليات التشغيلية لإمدادات شبكات المياه، ويدعم تحقيق الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية لتلبية احتياجات التنمية الشاملة للبلاد.

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