مجمع الشارقة للابتكار يستقبل أصحاب الإنجازات العلمية

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وفداً من أصحاب الإنجازات العلمية والتكنولوجية من منتسبي مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، من أطفال الشارقة وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، والذين حققوا إنجازات عالمية، من خلال الفوز بالمراكز الأولى، والتأهل للتصفيات النهائية في العديد من المسابقات العالمية الخاصة بمجالات العلوم والتكنولوجيا.

وفي بداية الزيارة، استمع الطلبة إلى كلمة ترحيبية من حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للابتكار، الذي أكد خلالها على حرص المجمع على تبني هذه المجموعة المتميزة، وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لهم، وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أكد على أن رعاية وتأهيل أبناء وبنات الشارقة منذ طفولتهم، حتى استقرارهم والوصول إلى المراكز المتقدمة، وبناء أسرهم بطمأنينة واستقرار، يعد الأولوية الأساسية التي يعمل عليها سموه، بمشاركة وجهود قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

وقدم المحمودي عرضاً عن أهم استراتيجيات وأنشطة المجمع، والتي تستهدف توفير مناخ للإبداع والابتكار في قطاعات تقنية مختلفة، وإتاحة الفرص للشركات المتخصصة ومراكز البحث والتطوير في هذه القطاعات، ودعمها لتكون قادرة على تطوير أعمالها المستقبلية، وتناول أيضاً أنشطة المجمع التي تشمل الابتكار والأبحاث والتدريب والمختبرات.

كما تم خلال اللقاء، الإعلان عن منح أصحاب الإنجازات العلمية والتكنولوجية عضوية مجانية لمدة عام في مختبر الشارقة المفتوح للابتكار (سويلاب)، والتي تمكنهم من تطوير مهاراتهم بمختلف المجالات، بهدف البحث عن أفكار وابتكارات جديدة، لدعمها والاستثمار بها، وهذا ما يتوافق مع ما يقوم به في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وفق رؤية تتمثل بتوفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار، عن طريق إيجاد مجمع جاذب ومستدام، ودعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، للارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا، من خلال الربط بين جهود مؤسسات القطاع الخاص، والهيئات حكومية والمؤسسات الأكاديمية، لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية، ودعم توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة.

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